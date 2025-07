Habrá cambios en Argentina para enfrentar a Chile

La Selección Argentina tuvo este lunes por la tarde su último entrenamiento antes de enfrentar a Chile en Nueva Jersey por la segunda fecha del Grupo A de la Copa América de Estados Unidos 2024, donde irá por la victoria que lo clasifique anticipadamente a los cuartos de final.

Para ese partido es un hecho que habrá variantes, una marca registrada en la Era Lionel Scaloni, quien solamente repitió los once en dos oportunidades desde que está al mando de la Albiceleste. A su vez, habría cambio de esquema para medirse a la Roja.

En conferencia de prensa, el técnico de Argentino, Lionel Scaloni, manifestó que "nuestro equipo juega en función de cómo podemos hacerle daño al rival. Vamos a poner el que mejor se adapte a Chile. Son dos rivales que juegan bastante diferente y hemos tomado nuestros recaudos".

"El equipo siempre está, responde a las expectativas de cada partido. No cambiará nuestra formación según cómo jueguen ellos, nosotros ponemos lo mejor y en base al partido nos vamos adaptando. El equipo lo tengo, ellos todavía no lo saben. Se los diré hoy. El esquema será parecido al del otro día, veremos si hacemos un retoque", agregó el DT.

Más allá que Scaloni no lo dijo, se especula que el equipo liderado por el cumpleañero Lionel (hoy celebró sus 37 años), tendrá variantes en defensa y, probablemente, en la delantera. En la zaga Nicolás Otamendi disputa un lugar con Lisandro Martínez, quien fue titular en el estreno. Además, en el lateral izquierdo Nicolás Tagliafico se perfila para ir desde el arranque en reemplazo de Marcos Acuña.

Adelante, Ángel Di María, que en este torneo marcará su adiós definitivo con la Selección, tendría descanso. Fideo sería reemplazado por Nicolás González y se puede confirmar que habrá cambio de esquema ya que se implementará el 4-4-2, por lo que habrá un tándem en la mitad del terreno de juego con Alexis Mac Allister confirmado mientras se termina de dirimir su acompañante entre Enzo Fernández y Leandro Paredes.

Y como centrodelantero se mantiene la disputa entre Julián Álvarez y Lautaro Martínez, que por ahora no están considerados para estar de arranque compartiendo cancha, tal como explicó Lionel Scaloni en su conferencia de prensa ante Canadá y ahora en la previa de enfrentar a Chile.

La única certeza para el partido de este martes es que Scaloni evitó por completo toda posible referencia al campo de juego, no solo suya sino también de Nahuel Molina, para evitar ahondar en esa polémica que tanto dejó de qué hablar pocos días atrás en Atlanta.

De esta manera, la probable formación del equipo para enfrentar a Chile sería la siguiente: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez o Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández o Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Nicolás González; Lionel Messi y Julián Álvarez o Lautaro Martínez.

Triunfo de Colombia

Colombia venció este lunes por 2 a 1 a Paraguay en el inicio del Grupo D de la Copa América 2024, en el NRG Stadium de Houston, Texas, por la primera fecha de la zona. El seleccionado de Nestor Lorenzo llegó a su vigésimo cuarto encuentro sin perder gracias a dos asistencia de James Rodríguez para los goles de Daniel Muñoz y Jefferson Lerma, ambos de cabeza. Para el conjunto guaraní descontó Julio Enciso.