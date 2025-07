Villán: "Trato de aprovechar al máximo la confianza que me están dando"

Para un Boca Unidos flaco en goles, principalmente de sus delanteros, el momento que atraviesa Edgar Villán es una buena noticia. El correntino, que el miércoles cumplirá 22 años, marcó goles en los dos últimos partidos que jugó para el aurirrojo, sus primeros gritos en el Torneo Federal A 2024.

Finalizado el partido con triunfo sobre Crucero del Norte (2-0), el futbolista se quedó por varios minutos en el campo de juego para compartir el momento con allegados y familiares. "Volví a convertir por suerte, el fin de semana me tocó también, así que muy feliz en lo personal y contento por el grupo que tenemos porque sé que vamos a salir adelante", le dijo Villán a El Litoral.

"No venimos muy bien con los resultados, pero hoy (por el domingo) mostramos que estamos firmes, vamos a pelear todo lo que nos queda. (El triunfo) lo veníamos buscando desde hace bastante tiempo y por fin se nos dio acá, en nuestra casa", agregó.

Sobre la acción del gol, recordó que "fue una jugada que quedó media sucia, fui a pelear y pude convertir. Por suerte entró y volvimos al triunfo".

Consultado acerca de qué le pidió Marioni para el partido frente al Colectivero, manifestó: "El técnico nos pidió que dejemos lo que pasó atrás, que a partir de ahora empieza otro torneo para nosotros, y con toda la confianza que nos da saquemos adelante la situación en la que estamos".

En cuanto al momento que atraviesa, dijo que "estoy muy bien físicamente, me están dando confianza y trato de aprovecharlo al máximo", para agregar que "el cambio fue por una molestia que tuve en el primer tiempo, en la jugada del gol", que le dedicó "a mi familia, mis amigos y mi novia que siempre están, y al grupo".

