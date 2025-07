Caso Loan: las frases más destacadas del fiscal Sotelo

El Fiscal General del Poder Judicial de Corrientes, César Sotelo, brindó este martes una conferencia en relación a la investigación del caso Loan Peña, el menor de 5 años que desapareció el 13 de junio en la localidad de 9 de Julio.

En este sentido, Soleto detalló que “al comienzo de la investigación se buscó como un chico perdido de entrada. Ningún funcionario iba a pensar que la situación estaba totalmente cambiada”.

Asimismo, se refirió sobre la implicación del oficial Comisario Walter Adrian Maciel en el caso y expresó que “nunca íbamos a imaginar que el quebrantamiento iba a venir de un funcionario que está para cuidarnos, es muy raro lo qué pasó”.

“Siempre voy a estar disconforme con que el chico no aparezca. No voy a estar nunca conforme si no hay resultados”, afirmó César Sotelo.

Por otro lado, habló de la actuación que va a tomar el Poder Judicial luego de que la investigación haya pasado al fuero federal y precisó que “la actuación va ser silenciosa como la tuvo el ámbito federal con nosotros mientras estábamos inmersos en la investigación en forma explícita”.

Además, aseguró que Corrientes "no es una zona de captación" de menores, recordando que las últimas denuncias registradas por estos delitos fueron en la década del 90.

En cuanto a las pruebas en contra de los detenidos, el fiscal general dijo que entiende que serán "contundentes" y se espera que se devele el registro de llamada que están en análisis.