El fandom de Furia organizó una colecta que sacó de quicio a Marcela Feudale

Furia Scaglione no llegó a la final de Gran Hermano pero así y todo, muchos la consideran la gran ganadora de esta edición. Sucede que la ex participante se transformó en la verdadera protagonista del reality, despertó pasiones de todo tipo y ganó un fandom fortísimo que parece dispuesto a todo con tal de cuidarla.

En las últimas horas, trascendió que esos seguidores iban a organizar una colecta de dinero.... ¡para Juliana! Es decir, el objetivo era reunir dinero porque la admiraban y sienten que se lo merece. Al enterarse de esto, Feudale no pudo contener su indignación. "Dejate de joder, que hagan una polenta para los que no tienen qué comer. No podés usar la fama para que te banquen todo", disparó en LAM.

Nazarena la contradijo: "Si yo me quiero cambiar la camioneta y los que me siguen me quieren apoyar, no lo veo mal. Ellos lo hacen porque quieren". Pero Feudale se enojó más: "No chicos, no se puede usar el poder o la popularidad para comprarte un colchón. Pedir donaciones es una locura chicos, por Dios. Busquen una causa noble, de verdad, no jodamos ".

Yanina Latorre fue aún más dura: "Qué gente sin vida. Qué vida vacía tenés que tener para que una chica que estuvo 6 meses en Gran Hermano con un muñequito sea tu idola".

La discusión subió de tono: "Dejemonos de joder. Una cosa es un canje y otra cosa es que te junten guita para mantenerte. Es una locura. No seamos hipócritas. Después no critiquemos cuando en una secta, el líder te pida guita para cambiar la camioneta. No fomentemos cosas que no son correctas".

Este cruce desembocó en un ataque directo en redes sociales a Marcela Feudale de parte de los seguidores de Furia que la trataron de 'envidiosa', 'resentida' y 'desubicada'. Lejos de engancharse en esta, escribió a modo de respuesta única: "Disculpen por creer que tener popularidad no te da chapa para que hagan donaciones de dinero en tu beneficio. En mi maravilloso planeta siempre fue el famoso el que puso su nombre y su laburo para encabezar causas en pos de las necesidades ajenas".

Vos, ¿de qué lado estás?

Fuente:Pronto