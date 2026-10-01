Murió Miguel “Tano” Maccarini, referente histórico del carnaval de Corrientes

Miguel “Tano” Maccarini Cigersa, uno de los referentes históricos del carnaval de Corrientes, murió este miércoles tras sufrir un paro cardíaco. El fotógrafo, comunicador, comparsero y artesano estuvo internado desde el lunes luego de haber sufrido una caída en su casa el sábado.

Maccarini fue una figura vinculada durante décadas a Ará Berá y una de las voces que más trabajó para preservar y transmitir la historia del carnaval. También integró la reconocida batería de la comparsa, conocida como la “Universidad del Sonido”, donde marcó el ritmo de distintas generaciones de percusionistas.

Su historia personal también estuvo atravesada por la tragedia de Las Flores, ocurrida el 23 de septiembre de 1978. Maccarini sobrevivió al accidente ocurrido sobre la Ruta Nacional 3, en Buenos Aires, en el que murieron ocho integrantes de la delegación del grupo “El Rayo”.

Desde entonces, dedicó buena parte de su vida a mantener viva la memoria de sus compañeros. Su trayectoria lo llevó además a participar como jurado en la elección de Embajadores Nacionales Culturales y a convertirse en una referencia para quienes buscaban conocer la historia del carnaval correntino.

Una vida entre el carnaval y los medios

El vínculo de Maccarini con la fiesta no se limitó a la avenida. Como fotógrafo y reportero gráfico, cubrió durante décadas los acontecimientos vinculados al carnaval y, como comunicador, encontró en la radio otro espacio para difundir la cultura regional.

Condujo programas como “Arte Nuestro en el Aire” y “Ñande Ñuvaiti”, donde otorgó espacio a historiadores locales y sostenía su trabajo de difusión de la identidad cultural correntina.



