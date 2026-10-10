Corrientes participará de la Feria Internacional de Turismo de Paraguay 2026

El Gobierno de Corrientes, a través del Ministerio de Turismo, participará de la Feria Internacional de Turismo del Paraguay (FITPAR 2026), que se realizará del 16 al 18 de octubre en Asunción. La provincia contará con un espacio institucional para promocionar sus destinos, la oferta turística de los municipios y los servicios de prestadores privados.

El encuentro es uno de los más convocantes del sector en el Mercosur y reunirá durante tres jornadas a representantes de la actividad turística y al público interesado en conocer destinos, propuestas culturales y experiencias de viaje.

Corrientes buscará fortalecer el turismo con Paraguay

La participación provincial apunta a consolidar los vínculos turísticos y comerciales con Paraguay, un mercado estratégico por la cercanía geográfica, los lazos culturales y el intercambio permanente de visitantes entre ambos territorios.

En ese marco, durante 2026 se realizó una ronda de negocios en un workshop internacional y, en septiembre, una jornada de trabajo entre los equipos técnicos de los ministerios de Turismo de Paraguay y Corrientes para profundizar la cooperación y promover iniciativas conjuntas.

Chamamé, carnaval y naturaleza, entre las propuestas

Durante la FITPAR 2026, Corrientes presentará una oferta que incluirá chamamé, carnaval, pesca deportiva, sol y playas, turismo de naturaleza y atractivos históricos y culturales.

Además, una delegación de la Capital Nacional del Carnaval participará en el escenario de la feria con una presentación destinada a mostrar al público paraguayo una de las expresiones culturales más representativas de la región.

Con esta participación, Corrientes buscará ampliar la visibilidad de sus destinos, generar nuevas oportunidades de vinculación entre operadores turísticos de ambos países y fortalecer su posicionamiento en el mercado regional.