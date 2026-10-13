Presentarán planos históricos de edificios y obras emblemáticas de Corrientes

El Instituto de Cultura de Corrientes, con el acompañamiento del Ministerio de Educación, realizará una charla sobre la recuperación y conservación de planos históricos vinculados con la arquitectura provincial. La actividad será el viernes 16 de octubre, a las 19, en el Museo Arqueológico y Antropológico Casa Martínez, ubicado en Quintana 971.

La presentación, titulada “Trazos de la memoria urbana: planos históricos del Ministerio de Obras Públicas como patrimonio arquitectónico de Corrientes”, estará a cargo de Martín Flores Billordo, Emilia Gómez y Tatiana Montenegro, estudiantes de tercer año de la carrera de Bibliotecología del Instituto Superior Carmen Molina de Llano.

Los expositores compartirán el trabajo realizado durante sus prácticas profesionalizantes, centrado en la preservación, conservación y organización de documentación histórica.

Planos históricos y patrimonio arquitectónico

La investigación está vinculada con las tareas que se desarrollan en la reserva del Museo Casa Martínez, donde se trabaja junto con instituciones educativas y académicas para recuperar, organizar y poner en valor documentos de relevancia histórica.

Entre los materiales relevados se encuentran planos de edificios y obras emblemáticas de Corrientes, incluidos los correspondientes al Templete de Yapeyú. Estos documentos permiten conocer aspectos de la evolución arquitectónica de la provincia y ampliar las posibilidades de investigación y acceso al patrimonio documental.

Una tercera presentación del trabajo

La actividad será la tercera presentación de la investigación. Las anteriores se realizaron en el Instituto Superior Carmen Molina de Llano y en la localidad de Yapeyú, donde los estudiantes compartieron reproducciones de los planos encontrados.

En esta oportunidad, la exposición tendrá lugar en el Museo Casa Martínez, espacio donde se desarrollaron las tareas de investigación y conservación.

El trabajo también cuenta con la participación de la Unidad de Conservación del Museo y la articulación con el Centro de Estudios Históricos, Arquitectónicos y Urbanos (CEHAU) de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UNNE, además de acuerdos con la Dirección Nacional de Arquitectura para abordar sus archivos históricos.