Tres noches, tres propuestas: el Teatro Flotante se llena de arte, música y humor

El Teatro Flotante se prepara para vivir un fin de semana con una programación que invita a encontrarse con diferentes expresiones artísticas. Desde un unipersonal atravesado por la poesía y la memoria, pasando por los ritmos de la bossa nova y el samba, hasta una comedia que promete despertar risas y reflexiones.

Tres propuestas, tres maneras de habitar el escenario y una misma invitación: disfrutar del arte en vivo.

La cartelera comenzará el viernes 16 de octubre, a las 21:30 horas, con “Al borde del andamio. Vida y poesía de Amador”, una producción proveniente de Paraná, Entre Ríos.



Interpretada por Toño López, con dramaturgia y dirección de Belisario Ruiz sobre textos del poeta Jorge Spíndola, la obra presenta la historia de Amador Barría, un albañil y poeta que, al regresar a su casa de madrugada, encuentra la puerta cerrada. Ese acontecimiento lo llevará a recorrer su propia vida, entre recuerdos, amores, soledades y olvidos. Un unipersonal donde la palabra y la interpretación se convierten en protagonistas.

El sábado 17 de octubre, a las 22:30 horas, será el turno de la música con PUKA BOSSA NOVA, un trío correntino que cuenta con más de 15 años de trayectoria y cuatro discos grabados.

Integrado por Verónica Vasco en voz, Juanma Tannuri en piano y Choko Olmedo en batería y percusión, el grupo ha recorrido escenarios de distintas provincias argentinas, llevando los sonidos de la bossa nova y el samba. Su trayectoria incluye la presentación de su segundo disco en el Teatro Oficial Juan de Vera.

Finalmente, el domingo 18 de octubre, a las 21:00 horas, llegará desde San Bernardo, Chaco, “¡No me gusta el pollo!”, una propuesta del grupo teatral La Estigia.

Una comedia ágil, ingeniosa y profundamente humana que, a través del humor, aborda el valor de volver a elegirse. La historia de una mujer que finalmente decide salir del gallinero invita al público a disfrutar de situaciones disparatadas y, al mismo tiempo, reflexionar sobre las posibilidades de cambiar el rumbo de la propia vida.



Tres noches, tres experiencias diferentes y un escenario que continúa siendo punto de encuentro para artistas y espectadores.



Con esta programación, el Teatro Flotante reafirma su compromiso con la difusión de las artes escénicas y la música, promoviendo la circulación de producciones regionales y ofreciendo al público correntino nuevas oportunidades para disfrutar de la cultura.



Información y consultas

La programación completa y la información de cada espectáculo se encuentran disponibles en las redes sociales del Teatro Flotante.Para consultas y mayor información, comunicarse al 3794 597895