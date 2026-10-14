Mes del Patrimonio: conversatorio sobre la devoción a San Baltazar en Corrientes

En el marco del Mes del Patrimonio Cultural Inmaterial, el Instituto de Cultura de Corrientes organizará el lunes 19 de octubre el conversatorio "Los caminos del Santo Kambá".

El encuentro se desarrollará en modalidad híbrida en la Sala Vañek con entrada libre y gratuita, reuniendo a especialistas y custodios de esta devoción popular.

Modalidad y panel de expositores

La propuesta académica y testimonial contará con la participación de referentes locales de la devoción.

Se realizará el lunes 19 de octubre a las 19 en la Sala Vañek del Instituto de Cultura de Corrientes (San Juan 546).

El evento se ofrecerá en formato híbrido (presencial y virtual) para garantizar el acceso a toda la provincia, con entrada totalmente libre y gratuita.

Expondrán la licenciada Karen Gómez Curimá y el licenciado Héctor «Cacho» Núñez, quienes compartirán la mesa con custodios tradicionales de San Baltazar.

Puesta en valor de la religiosidad popular

La iniciativa busca visibilizar y preservar las tradiciones vivas de la identidad correntina.

La actividad se sustenta en los trabajos de relevamiento territorial desarrollados por el grupo Co.Afros. Durante el conversatorio se abordarán los conocimientos, prácticas y experiencias vinculadas al "Santo Kambá", así como la transmisión oral entre generaciones.

Se enmarca en la programación especial del Instituto de Cultura para sensibilizar a la comunidad sobre la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial de la región.