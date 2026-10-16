La cantautora correntina Teresa Parodi recibió el Doctorado Honoris Causa de la Universidad Nacional de San Luis (Unsl), en reconocimiento a su trayectoria artística, su labor docente y su compromiso con los derechos humanos y la memoria colectiva. La ceremonia se realizó en el auditorio Mauricio López y culminó con una conferencia de la artista.

La distinción fue impulsada por el Departamento de Artes de la Facultad de Ciencias Humanas y aprobada por unanimidad por el Consejo Superior el pasado 29 de septiembre. Durante el acto participaron autoridades universitarias, docentes, estudiantes, representantes gremiales y público en general.

En el homenaje se repasaron los inicios de Parodi en Corrientes, su experiencia como docente rural y canciones emblemáticas de su repertorio, como Pedro Canoero, Apúrate José y El cielo del albañil. También se destacó su papel como primera ministra de Cultura de la Nación, cargo que asumió en 2014, y su impulso a políticas con perspectiva federal.

Teresa Parodi defendió la educación pública

Al cierre de la ceremonia, Parodi brindó la conferencia "El arte en la universidad pública: formación, creación y compromiso social”. Además, la cantautora aprovechó el espacio y se refirió al contexto de la marcha federal universitaria que se desarrolló ayer.

“Sin educación jamás se podrá ser verdaderamente libre ni tener futuro. Pueblo que marcha en defensa de sí mismo es pueblo que hace historia”, afirmó Parodi.