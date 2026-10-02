Fogón y contacto OVNI en Caá Catí

El evento se realizará en el refugio de artistas del “Km0”, una construcción que se asemeja a una nave espacial (en este caso hecha de paja y barro) y está ubicada en el medio del monte y a orillas del estero Santa Lucía, dentro de la una reserva natural y cultural municipal. “Un espacio ideal para el encuentro con ovnis y luces malas” dicen los organizadores.



Durante un fogón, similar al que se propone, se pudo captar a través de una cámara infrarroja una figura nebulosa en forma de nave por encima de los asistentes de aquella jornada.

En esta oportunidad, la actividad tendrá lugar el sábado 10 de octubre desde las 18 a 22hs, es organizada en conjunto por “Km0. Polo Cultural de los Esteros” y “David Álvarez, Ovnis en Corrientes” y será coordinada por el mismo Prof. Álvarez destacado investigador, escritor y especialista en la temática OVNI desde hace muchos años.

También, se ofrecerá a los participantes una visita guiada por las instalaciones del lugar que incluye el atardecer sobre un muelle hacía el estero. Además, habrá venta



de libros y marchandising temático.

La actividad, que cuenta con la colaboración de la Municipalidad de Caá Catí, tiene un valor simbólico y la comida está incluida a través del emprendimiento gastronómico



local Ñande Tembi' ú.

Los cupos para poder participar son limitados y deben hacerse mediante inscripción previa al número 3794 891409. Por ese medio se les brindará a los interesados toda la



información necesaria.

Meses atrás se realizó en Caá Catí el 1er encuentro ufológico con una gran repercusión mediática y social, y partir del aniversario número 45 del episodio de contacto y teletransportación más importante de argentina: el caso “Chingolo” Meneses.

Vecino de Caá Catí a quien se le hizo un reconocimiento durante ese evento, quedando inaugurada, además, una plazoleta temática donde se exhibe el camión junto con el cual fue abducido.

Caá Catí se posiciona como un lugar de referencia para el campo de la ufología y la temática OVNI. Caá Catí dando de que hablar, una vez más.