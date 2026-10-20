Corrientes: realizarán un conversatorio sobre el sapukay en el Mes del Patrimonio Cultural

El Instituto de Cultura de Corrientes continuará este viernes 23 de octubre con las actividades por el Mes del Patrimonio Cultural Inmaterial. A las 19 se realizará el conversatorio “Sapukay: un grito, diferentes miradas”, destinado a reflexionar sobre el significado, el valor y las distintas interpretaciones de esta expresión característica de la identidad correntina.

El encuentro tendrá lugar en la Sala Vañek, ubicada en San Juan 546, y también podrá seguirse de manera virtual a través de Zoom.

Para participar de forma remota, los interesados podrán ingresar con los siguientes datos:

ID de reunión: 816 8265 3518

Clave: 756808

El culto a San Baltazar, otra tradición que tuvo su espacio

En el marco de la misma programación, este lunes 19 de octubre se desarrolló el conversatorio “Los caminos del Santo Kambá: vigencia del culto a San Baltazar en la provincia de Corrientes”, que reunió a investigadores y custodios de capillas vinculadas con esta tradición religiosa popular.

La actividad combinó las modalidades presencial y virtual y puso el foco en las raíces afrodescendientes del culto a San Baltazar, así como en la importancia de preservar y transmitir estos saberes.

Durante el encuentro expusieron la licenciada Karen Gómez Curimá y el licenciado Héctor “Cacho” Núñez, quienes compartieron el trabajo de investigación y campo desarrollado por el grupo Co.Afros desde 2023.

También participaron Ana Fernández, de la Capilla Norte de Concepción; Roberto Perichón, de la capilla del paraje Batel, en Goya; y Yiyo Romero, de la capilla de Empedrado. Los custodios compartieron sus experiencias y reflexionaron sobre los desafíos que enfrenta la transmisión de esta tradición entre generaciones.

Las actividades forman parte de las acciones impulsadas por el Gobierno provincial, a través del Instituto de Cultura, para promover la preservación del patrimonio cultural inmaterial y dar visibilidad a las expresiones, los conocimientos y las tradiciones que forman parte de la identidad correntina.