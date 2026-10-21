El Teatro Oficial Juan de Vera realizará una gala con un concierto benéfico

La Orquesta Sinfónica de la Provincia presentará en el Teatro Vera la gala "Lo clásico no pasa de moda".

Se trata de un evento a beneficio de la cooperadora del Hospital Geriátrico, con un repertorio ecléctico y la participación del coro de adultos mayores "Siempre Jóvenes"

Detalles del espectáculo y repertorio

La propuesta musical fusionará distintos géneros y expresiones artísticas sobre el escenario del coliseo correntino. El evento se realizará el martes 27 de octubre a partir de las 20:30.

El concierto estará a cargo de la maestra Andrea Fusco al frente de la Orquesta Sinfónica de la Provincia, dependiente del Instituto de Cultura.

El programa incluirá la elegancia de la música clásica, la pasión y melancolía del tango, y las raíces del folklore regional.

Se sumará especialmente para la ocasión el coro "Siempre Jóvenes", integrado por voces correntinas de agrupaciones de adultos mayores.

Entradas y puntos de venta

Las localidades ya se encuentran disponibles de manera anticipada para colaborar con la institución sanitaria.

Se pueden adquirir a través de los miembros de la comisión directiva, contactando a la presidenta Dra. Estela Sánchez de Mancioni (3794661114), la secretaria Mónica Rottjer (3794597266) o la tesorera Cra. Laura L. Vidal (3794506396).

Están a la venta en las instalaciones de San Juan 637, de lunes a sábados en el horario de 10 a 12 y de 17 a 19.