Corrientes: jornada cultural y solidaria en beneficio de las familias evacuadas

El Museo del Carnaval realizará una jornada de danza, música e intercambio cultural con acceso libre a cambio de donaciones para los evacuados de la provincia.

La grilla incluirá talleres, una máster de samba no pé y el ensayo en vivo de una batería.

Propuesta artística y talleres en vivo

El evento reunirá a destacadas figuras de la fiesta de momo en un marco de integración y aprendizaje.

Una clase de ritmo y expresión será dirigida por el referente Julio Meza, quien brindará una capacitación enfocada en samba y expresión corporal.

Por otro lado, se realizará un taller internacional de la mano de a bailarina Caroline Xavier. Se trata de una clase magistral de samba no pé dirigida a pasistas e interesados.

En tanto que el director Renan Cabral encabezará un ensayo abierto al público junto a la batería Universidad del Sonido.

Horarios, donaciones y convocatoria a comparsas

La colecta busca canalizar la asistencia directa hacia los centros de contención de la provincia.

Las actividades iniciarán a las 16 del sábado 24 de octubre en las instalaciones del Museo del Carnaval, ubicado en calle Carlos Pellegrini 494.

El ingreso se acreditará mediante la entrega de alimentos no perecederos, siendo agua potable embotellada o insumos de limpieza e higiene.

Desde la organización instaron a comparsas, agrupaciones musicales e instituciones del ambiente carnavalesco a articular acciones destinadas a recaudar fondos para sostener a las familias afectadas.