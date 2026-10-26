Presentan instrumentos para documentar los saberes y tradiciones de Corrientes

El Instituto de Cultura realizará un encuentro híbrido para exponer las metodologías de registro, relevamiento y cartografía de las tradiciones correntinas.

La actividad es abierta y gratuita, con modalidad presencial en la Sala Vañek y transmisión por Zoom.

Capacitación, metodología y puesta en valor

La propuesta se enmarca en las acciones del Mes del Patrimonio Cultural Inmaterial promovido por la Unesco.

El objetivo institucional es entrelazar la reflexión teórica con espacios prácticos de formación para compartir metodologías de documentación de saberes, tradiciones y artes artesanales de la provincia.

Las disertaciones estarán encabezadas por Luciana Sudar Klappenbach y Cecilia Ramírez, integrantes del área de Patrimonio Cultural Inmaterial del ICC.

Se exhibirán los avances e instrumentos técnicos empleados para identificar, registrar y elaborar la cartografía de las expresiones identitarias en el territorio provincial.

Modalidad de participación y accesos

La jornada está destinada a gestores culturales, hacedores, investigadores y público general este jueves 29 de octubre, a las 9:30.

Su modalidad presencial es realizará en la Sala Vañek de la sede del Instituto de Cultura de Corrientes, ubicada en calle San Juan 546 de la Capital provincial.

En tanto que se habilitará un acceso virtual, vía Zoom. Los interesados podrán sumarse a distancia utilizando el ID de reunión ( 816 8265 3518) y la clave de acceso 756808 .

La organización del evento recuerda que la participación es totalmente libre y gratuita, sin requerir inscripción arancelada previa.