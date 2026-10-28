Quién es el correntino que conquistó el teatro musical español con su trabajo en Wicked

Feliciano San Román, un creador oriundo de Mburucuyá, Corrientes, fue galardonado en España por su trabajo en Wicked, el reconocido musical de Broadway. El artista recibió, junto a Antonio Belart, el premio a Mejor Caracterización durante la 18.ª edición de los Premios del Teatro Musical (PTM), celebrada en Madrid.

La ceremonia se realizó en el emblemático Teatro Capitol, donde la versión española de Wicked obtuvo tres estatuillas en categorías técnicas y creativas. Actualmente, el espectáculo se presenta a sala llena en el Nuevo Teatro Alcalá de la capital española.

Artista correntino premiado en España

El reconocimiento a San Román y Belart destacó el trabajo visual de maquillaje, peluquería y transformación de los intérpretes, una tarea fundamental para dar vida a los icónicos personajes del universo de Oz.

Los Premios del Teatro Musical son uno de los reconocimientos destacados de las artes escénicas de habla hispana y distinguen el trabajo de artistas y profesionales que contribuyen al desarrollo de las producciones musicales.

Con información de Juan Antonio Pared.