Ciro y Los Persas y Divididos encabezan la grilla del Mastai Fiesta de la Cerveza del NEA argentino

El 27 y 28 de noviembre, el Anfiteatro Cocomarola será escenario de dos jornadas con grandes referentes de la música argentina, artistas de distintas generaciones y nuevas propuestas de la escena nacional y regional.

La primera edición del Mastai Fiesta de la Cerveza del NEA Argentino ya tiene confirmada una imponente grilla artística y se prepara para convertirse en uno de los grandes acontecimientos musicales del año en la región. El 27 y 28 de noviembre, el Anfiteatro Mario del Tránsito Cocomarola de Corrientes será el punto de encuentro para dos jornadas que reunirán a grandes figuras de la música argentina, en una propuesta que busca convocar a público de todo el NEA, provincias aledañas y países limítrofes. Las entradas ya pueden adquirirse a través de allaccess.com.ar y en los puntos de venta oficiales habilitados en Corrientes, Chaco, Formosa y Misiones.

Mastai propone un destacado cruce entre proyectos que forman parte de la historia de la música popular argentina y artistas que representan el presente y las nuevas búsquedas de la escena nacional y regional. Rock, reggae, cumbia, pop, canción y diferentes expresiones de la música contemporánea convivirán en una grilla pensada para públicos diversos y distintas generaciones.

Organizado por 300 Producciones y AP Producciones, el festival llega a Corrientes con una propuesta que trasciende los conciertos y combina música, cerveza, gastronomía y experiencias de recreación, en un formato de gran escala que busca posicionarse como una nueva referencia dentro del calendario cultural y turístico del Nordeste argentino.

Una grila que combina historia, frescura y sonidos litoraleños

Con Ciro y Los Persas y Divididos como dos de sus principales figuras, Mastai reunirá durante dos jornadas a bandas históricas del rock argentino, artistas de enorme convocatoria, referentes de la escena regional y exponentes de diferentes géneros y generaciones.

El viernes 27 de noviembre se presentarán Ciro y Los Persas, León Gieco + La Vitale Band, Damas Gratis, El Kuelgue, Guasones, La Franela, Natalie Pérez, Ajo, Las Amigas de tu Novia, La Corte del Señor Manga, Luli Maidana y DJ Pato Smink.

Por su parte, el sábado 28 de noviembre subirán al escenario Divididos, David Lebón, La Delio Valdez, El Plan de la Mariposa, Lisandro Aristimuño, Nonpalidece, Manu Martínez, La Reja, Flores a los Chanchos, Negroovs, Carri y el Cumple, Mango Dub y Sonido Calimera.

Una propuesta que ya demostró su poder de convocatoria

Mastai Fiesta de la Cerveza del NEA Argentino forma parte de un concepto que viene creciendo a partir de la experiencia de la Fiesta de la Cerveza del Sur Mendocino, que el pasado 26 de septiembre celebró una nueva edición en General Alvear con una convocatoria multitudinaria y una programación de gran nivel.

El encuentro mendocino reunió en distintos escenarios a artistas como Divididos, León Gieco + La Vitale Band, La Delio Valdez, Lisandro Aristimuño, Bándalos Chinos, Kapanga, La Franela, Yami Safdie, Piti Fernández y Cruzando el Charco, entre muchos otros. La segunda edición logró duplicar la convocatoria de su primera realización y generó un importante movimiento turístico y económico para la ciudad.

Ahora, este encuentro desembarca en el Nordeste argentino con una primera edición que apunta a convertirse en el gran festival de música y cerveza de la región, convocando a espectadores de Corrientes, Chaco, Formosa, Misiones, Entre Ríos, Santa Fe, Paraguay y otros puntos cercanos.

Últimas anticipadas disponibles

Con la propuesta artística ya tomando forma y nuevas incorporaciones todavía por anunciar, Mastai continúa avanzando hacia su primera edición en Corrientes, mientras el público comienza a asegurarse su lugar para uno de los grandes encuentros musicales que tendrá la región durante noviembre.

También pueden conseguirse en los puntos de venta oficiales de la región: Que Sea Rock (Carlos Pellegrini 1501, Corrientes), Opui (Resistencia), Chaco Tour (Resistencia), Sale Tour (Resistencia), El Agite Fútbol & Rock (Av. Italia 1246, Formosa), La Cornisa Pool Bar (José F. Cancio 1138, Clorinda) y That Metal Show (Jujuy 2492, Posadas).

Con una grilla de primer nivel, el cruce entre artistas históricos y la escena actual, la incorporación de propuestas regionales y nuevas sorpresas todavía por anunciar, Mastai Fiesta de la Cerveza del NEA Argentino se prepara para hacer del Anfiteatro Cocomarola el gran punto de encuentro de la región durante el 27 y 28 de noviembre.

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@fiestacervezanea