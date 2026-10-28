La obra galardonada “Variaciones Meyerhold” se presentará en el Teatro Vera

El Teatro Oficial Juan de Vera será el donde este jueves 29 se presente "Variaciones Meyerhold". La obra, ganadora de la última Fiesta Provincial de Teatro, propone un potente monólogo dramático interpretado por Jorge Soto bajo la dirección de Sergio Niz.

Sinopsis y propuesta artística de la obra

La pieza teatral sumerge al público en un contexto histórico de profunda tensión política y represión creativa.

La trama transcurre en la fría Unión Soviética de 1940, bajo la dictadura de Stalin, donde el arte sufre una censura absoluta.

Frente al autoritarismo, la imaginación creadora del director Vsévolod Emílievich Meyerhold emerge como el único refugio para rescatar la revolución utópica del teatro.

El monólogo está protagonizado por Jorge Soto, cuenta con la dirección y operación de luces de Sergio Niz, y la asistencia técnica junto al diseño de banda sonora a cargo de Ángel Quintela.

El espectáculo está recomendado para mayores de 13 años (A+13) debido a que contiene escenas de violencia, lenguaje adulto y pasajes que rozan la locura.

Coordenadas, entradas y trayectoria del Teatro del Guarán

La función única en el coliseo mayor cuenta con detalles logísticos para los espectadores interesados.

Las entradas se pueden gestionar comunicándose al número de celular 379 4394692 (Sergio Niz) o mediante transferencia al alias sergioniz10.mp, enviando luego el comprobante de pago al mismo contacto.

El ingreso a la sala no cuenta con asientos numerados, por lo que la ubicación se asignará estrictamente por orden de llegada.

El Teatro del Guarán sostiene una actividad ininterrumpida desde 1979 en la capital correntina, consolidando espacios de formación actoral y programación cultural permanente.