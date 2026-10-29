Tan Biónica en Corrientes: la hotelería roza el 90% y esperan a más de 20 mil personas en Boca Unidos

La ciudad de Corrientes entra en la cuenta regresiva para albergar uno de los espectáculos musicales de mayor envergadura del año con el show de la banda Tan Biónica, programado para este sábado 31 de octubre en las instalaciones del estadio del Club Boca Unidos.

En la antesala del concierto, los responsables de la logística y la producción, Esteban Centeno (De la Estrella Producciones), Pablo Zuka (Lomavista Producciones) y Esteban Sabbione (Harlen Producciones), encabezaron una conferencia de prensa en la que expusieron los detalles del operativo de seguridad, el despliegue técnico y la repercusión económica que el espectáculo generará en la región.

Al referirse al impacto en el sector de servicios, Centeno confirmó que mantuvieron reuniones operativas con el Ministerio de Turismo de la provincia de Corrientes y el observatorio de la Municipalidad de Corrientes para evaluar las métricas de afluencia.

"Vamos a hacer una medición para poder medir el impacto teniendo en cuenta que la hotelería ya desde el pasado viernes está al 90%, y la semana que viene daremos a conocer los números definitivos", dijo.

Despliegue operativo, mano de obra local y escenario tecnológico

Por su parte, Zuka brindó detalles sobre la nómina de puestos laborales directos e indirectos activados por el evento, destacando que la cobertura preventiva contará con un dispositivo de 120 efectivos de la Policía de Corrientes, 150 agentes de seguridad privada y cerca de 30 integrantes de la Cruz Roja.

"Entre el personal de carga y descarga, técnicos y proveedores locales y nacionales, la mano de obra contratada genera un movimiento de gran significación para la zona", fundamentó el productor, añadiendo que la plaza correntina demuestra capacidad operativa para recibir espectáculos internacionales.

En cuanto al montaje escénico del tour que recorrió estadios como Vélez Sarsfield y recintos de Santa Fe, Tucumán y Mendoza, Sabbione detalló que la infraestructura requirió el traslado de 17 camiones de gran porte a la provincia.

La puesta contará con 300 metros cuadrados de pantallas LED, un complejo parque de luces y un sistema de audio calibrado para abastecer a los más de 20.000 espectadores esperados en las áreas de plateas, campo general y sector VIP.