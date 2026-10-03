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Suspendieron la primera noche del Taragüí Rock a causa de la lluvia

Las entradas serán válidas para mañana.

Por El Litoral

Sabado, 03 de octubre de 2026 a las 20:11

La primera noche del Taragüí Rock fue suspendida debido a las condiciones climáticas registradas en Corrientes. La jornada estaba prevista para comenzar a las 19.30, con la apertura de las puertas del anfiteatro Cocomarola.

Sin embargo, el mal tiempo llevó a suspender el espectáculo antes del comienzo. De esta manera, la primera jornada del festival finalmente no pudo desarrollarse, pero las entradas adquiridas a través de wepass y en el teatro Verá serán válidas para mañana.

Quiénes se presentaban

Estaba previsto que esta noche se presenten como principales atractivos Kapanga y Los Cafres.

Los otros artistas de la grilla:

  • La Estación
  • Atah
  • Fátima Lucía
  • Las Flores
  • Passiflorx
  • Pieris Japonica

Ahora, se espera la reprogramación de la grilla de mañana para saber cómo serán las presentaciones. 

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