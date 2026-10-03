Suspendieron la primera noche del Taragüí Rock a causa de la lluvia

La primera noche del Taragüí Rock fue suspendida debido a las condiciones climáticas registradas en Corrientes. La jornada estaba prevista para comenzar a las 19.30, con la apertura de las puertas del anfiteatro Cocomarola.

Sin embargo, el mal tiempo llevó a suspender el espectáculo antes del comienzo. De esta manera, la primera jornada del festival finalmente no pudo desarrollarse, pero las entradas adquiridas a través de wepass y en el teatro Verá serán válidas para mañana.

Quiénes se presentaban

Estaba previsto que esta noche se presenten como principales atractivos Kapanga y Los Cafres.

Los otros artistas de la grilla:

La Estación

Atah

Fátima Lucía

Las Flores

Passiflorx

Pieris Japonica

Ahora, se espera la reprogramación de la grilla de mañana para saber cómo serán las presentaciones.