Primera edición de “Necro-cine” en Caá Catí

En la víspera del día de “Ángeles Somos” y los “Santos Difuntos”, la localidad de Caá Catí se prepara para vivir una propuesta cultural única. Se trata de la primera edición de “Necro-cine”, un espacio pensado para recordar a artistas y seres queridos a través de la poesía, las artes plásticas y el cine.

La actividad propone como punto fuerte cine bajo las estrellas alrededor de un fogón, en el medio del monte y a orillas del estero. Obras audiovisuales temáticas que pertenecen, muestran o recuerdan a artistas locales fallecidos como “Moncho” y Samuel Monzón Geneyro. Así como otros cortometrajes realizados a partir de cuentos de “Cancho” Gordiolla Niella, David Martínez, y Olga Piñeiro a través del audiovisual recuperado recientemente: “Taitalo”.

La propuesta temática se amplia e incluye una ronda de poesía al atardecer a cargo del grupo literario Pájaro de Tinta; la exposición de obras artísticas realizadas por el Grupo Cultural Nativo y pertenecientes a la Biblioteca Popular Juan Manuel Rivera.

“La propuesta está pensada con mucho respeto para recordar y homenajear a artistas y seres queridos fallecidos a través de distintas expresiones artísticas. Un espacio de encuentro al aire libre que busca sumar, acompañar y fomentar prácticas identitarias y culturales arraigadas en la comunidad como la celebración de ángeles somos y la conmemoración al día de los santos difuntos en su víspera”, remarcaron desde el “Km0. Polo Cultural de los Esteros”, quienes son los creadores del evento.

“Km0. Polo Cultural de los Esteros” es una asociación civil conformada por profesionales de distintas disciplinas que fomentan la cultura, la educación, la ciencia, el arte, el cuidado del ambiente y el turismo sostenible. Un proyecto que combina naturaleza, arte y cultura y se destaca por su trabajo en el territorio, con la comunidad.

El evento se llevará a cabo este sábado 31 de octubre, de 18:00 a 20:30 horas, en el Refugio de Artistas "Km0", ubicado dentro de la primera reserva natural y cultural de Caá Catí, en el Paraje “El Rosadito”.

La actividad cuenta con la destaca participación con la participación del Grupo Literario Pájaro de Tinta, el Grupo Cultural Nativo, la biblioteca popular Juan Manuel Rivera. Asimismo, contará con la presencia del destacado director de cine y teatro Severo Callaci, quien llega para compartir un intercambio creativo con el grupo cultural “Ñañoty” (quienes en la actualidad llevan adelante una obra de teatro totalmente en guaraní con el objetivo de revitalizar la lengua)

Las personas interesadas en participar deben comunicarse al teléfono 3794 778551 ya que si bien la actividad es gratuita los cupos son limitados.