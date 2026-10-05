Con entradas agotadas, se realizó una nueva edición del Taragüí Rock

Corrientes vivió el domingo otra edición del Taragüí Rock con bandas de renombre nacional y con un anfiteatro Mario del Tránsito Cocomarola a tope.

La última jornada del fin de semana sufrió modificaciones tras la suspención del sábado debido a las inclemencias del tiempo.

Grilla modificada y entradas agotadas

La organización del evento decidió mover los artistas principales del sábado (Kapanga y Los Cafres) para que convivan con la grilla del domingo.

Kapanga agradeció al público en sus redes.

Es así que las bandas del día suspendido se sumaron a La Mancha de Rolando, Estelares y Cruzando el Chaco.

Momento en que Kapanga salió el escenario.

Además, se informó que las entradas adquiridas para la primera fecha también eran validas para el domingo, debido a la suspensión.

El día del espectáculo arrancó a las 16 del domingo. Momentos antes, se había anunciado que las entradas estaban agotadas. Esto último se reflejó en un anfiteatro colmado de público.

Estelares en el escenario.

Pese a que el festival de rock estuvo reducido a un solo día, el público acompañó y los artistas supieron agradecer el gesto desde sus redes sociales.