Presentan “El Cóndor y la Niebla” en Corrientes: habrá una charla con el director

La película “El Cóndor y la Niebla”, dirigida por Maximiliano González, se presentará este viernes en Corrientes. La función será en el Espacio de Memoria RI9, ubicado en 3 de Abril 71.

La propuesta aborda la historia de Latinoamérica en torno a personas que dieron su vida en defensa de la democracia de sus pueblos.

El filme es considerado “un documental profundamente político y humano que aborda las heridas abiertas de las dictaduras del Cono Sur, especialmente en relación con el Plan Cóndor".

El director estará en la proyección

Además de la proyección, González estará presente para compartir la película y conversar con el público sobre la obra.

La actividad se realizará este viernes desde las 19.30 en el Espacio de Memoria RI9.



