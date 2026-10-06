Buscan crear un registro oficial de hacedores del Carnaval Correntino: cómo participar

El Instituto de Cultura lanzó una convocatoria para conformar el Registro Oficial de Hacedores del Carnaval Correntino. La iniciativa busca identificar, registrar y visibilizar a las personas que participan de la celebración desde sus distintos oficios y saberes.

La propuesta, impulsada a través del Museo del Carnaval Correntino, está dirigida a artesanos, diseñadores, bordadores, modistas, maquilladores, músicos, bailarines, carroceros, escultores y artistas. También pueden participar otros trabajadores y hacedores que contribuyan al desarrollo de la fiesta desde sus conocimientos y experiencias.

El registro permitirá conocer las especialidades, trayectorias y vínculos de quienes integran la comunidad carnavalera y el ámbito artístico. Los datos serán incorporados a una base de referencia del Museo del Carnaval, ubicado en Pellegrini 494.

Para qué servirá el registro

La información recopilada permitirá generar a futuro propuestas, actividades y encuentros. A partir de esto, se impulsarán acciones de reconocimiento y difusión destinadas a quienes hacen y sostienen el Carnaval Correntino.

Desde el Museo remarcaron que cada oficio, saber y trayectoria forma parte de la historia del Carnaval. La iniciativa apunta a registrar, preservar y poner en valor los conocimientos.

Cómo participar

La convocatoria está abierta a todas las personas vinculadas al mundo del Carnaval o al ámbito artístico que quieran compartir su recorrido y formar parte del registro institucional.

Los interesados deberán completar el formulario de inscripción con sus datos y compartir información sobre su trayectoria y vínculo con el Carnaval Correntino.



