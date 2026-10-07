El Teatro Vera recibirá una gala en homenaje al compositor Edgar Romero Maciel

La Municipalidad de Sauce organiza la velada musical y cultural “Sauce Canta con Romero Maciel” para este viernes 9 de octubre en el Teatro Oficial Juan de Vera.

La gala conmemorativa presentará por primera vez al Coral Edgar Romero Maciel bajo la dirección de Gabriel Gestal y contará con un cierre artístico especial a cargo del Grupo Tupá.

Presentación inédita y repertorio clásico

El espectáculo recorrerá las obras más representativas del compositor sauceño. Por primera vez, el Coral Edgar Romero Maciel, bajo la dirección del maestro Gabriel Gestal, subirá al escenario del Teatro Oficial Juan de Vera.

El programa contempla la interpretación de piezas icónicas como “La Mona Monona”, “Chipacito Chipacero”, “Vieja Canoita”, “Cambá Poriajú” y “Viejo Paraná”.

La velada incluirá la interpretación de su emblemática “Rapsodia Correntina”.

Rescate del patrimonio cultural y cierre con el Grupo Tupá

El homenaje se enmarca dentro del aniversario del Departamento de Sauce y en una agenda de divulgación de su legado.

La Municipalidad de Sauce viene impulsando desde inicios de año la puesta en valor de la obra de Romero Maciel en escuelas y mediante la creación del Coro Municipal.

El intendente Carlos Romano remarcó la importancia de difundir la obra del artista señalando que “un pueblo no defiende lo que no conoce, no ama lo que no tiene oportunidad de escuchar”.

La jornada concluirá con la actuación del Grupo Tupá, encabezado por Aldy Balestra, quienes interpretarán versiones de las composiciones de Romero Maciel.

Las entradas ya están a la venta en la boletería del teatro, San Juan 637, de lunes a viernes de 17 a 20.