El Festival Play celebrará sus 15 años de videoarte y cine experimental en tres sedes

Del 21 de octubre al 6 de noviembre se realizará la 15ª edición del Festival Play de videoarte y cine experimental, organizado por el CCU de la Unne.

Con acceso libre y gratuito, la cita ofrecerá la proyección de 48 obras audiovisuales, videoinstalaciones y talleres distribuidos en el Museo de Arte Contemporáneo de Corrientes, la FADyCC de Resistencia y el ciclo MEM.

Propuesta artística y jurado de la 15ª edición

El festival consolida su trayectoria de tres lustros como espacio de experimentación audiovisual.

Nacido en el Centro Cultural Universitario (CCU) de la Unne, Play reúne expresiones que cruzan el lenguaje audiovisual con otras disciplinas artísticas.

La selección de obras abarca 47 cortometrajes, un largometraje y videoinstalaciones procedentes del Nordeste argentino (NEA), de distintos puntos del país y de naciones como Corea del Sur, Irak, Canadá, Brasil y Paraguay.

La curaduría y selección de los trabajos en competencia estuvo a cargo del jurado integrado por Marcela Andino, Fernando Moure y Juan Ignacio Slobayen.

Sedes principales y actividades especiales

Las actividades se desplegarán en distintos espacios culturales e institucionales de la región.

Las muestras y proyecciones tendrán lugar en el Museo de Arte Contemporáneo de Corrientes (Macc), en la Facultad de Artes, Diseño y Ciencias de la Cultura (FADyCC) en Resistencia, y en el Ciclo de Cine MEM (Espacio de la Memoria).

Se dictará el taller gratuito "Nuevas Formas Audiovisuales", a cargo de Milton Secchi Naput, en la sede de la FADyCC con inscripción previa.

Tamién, se destaca la proyección especial "Voces, texturas, devociones. Muestra de video árabe contemporáneo", curada por Secchi Naput.

Cronograma destacado de la programación

La agenda pública abarca proyecciones, exhibiciones y perfomances sonoras: