Mes del Patrimonio: reconocieron a cuatro referentes de la cultura correntina

El Instituto de Cultura de Corrientes dio inicio a la agenda por el Mes del Patrimonio con un conversatorio realizado en el Museo de Arte Contemporáneo de Corrientes (MACC), donde se abordaron experiencias y desafíos vinculados con la preservación del patrimonio cultural de la provincia.

El encuentro, denominado “El Patrimonio Cultural en Corrientes: ejemplos, perspectivas y desafíos futuros”, reunió a especialistas que analizaron distintas experiencias relacionadas con el patrimonio material e inmaterial.

La actividad fue moderada por la Mgter. Arq. Anna Lancelle, directora del Centro de Estudios Históricos en Arquitectura y Urbanismo del NEA de la UNNE. Participaron como disertantes Ángela Sánchez Negrette, Gabriel Romero, María Soledad Maciel y María Gabriela Basualdo.

Reconocieron a cuatro especialistas

Al finalizar el conversatorio, la senadora nacional por Corrientes Gabriela Valenzuela, vicepresidenta de la Comisión de Educación y Cultura del Senado de la Nación, entregó Diplomas de Honor del Senado a los cuatro especialistas.

El reconocimiento fue otorgado por sus trayectorias y aportes a la preservación, investigación y difusión del patrimonio cultural correntino.

Durante la apertura también se realizó un homenaje al arquitecto Ramón Gutiérrez, fallecido recientemente, cuya trayectoria estuvo vinculada al estudio y la preservación del patrimonio arquitectónico y cultural.

La presidenta del Instituto de Cultura, Lourdes Sánchez, destacó la importancia del patrimonio como parte de la identidad de Corrientes y remarcó la necesidad de sostener políticas de preservación a lo largo del tiempo.

La agenda continúa en octubre

La programación continuará con tres encuentros organizados por el Área de Patrimonio Cultural Inmaterial del Instituto de Cultura, en modalidad híbrida y desde la Sala Vañek.