Más de 20.000 personas vibraron en Corrientes con el show de Tan Biónica

Con una gran convocatoria Tan Biónica se presentó con éxito en el club Boca Unidos durante el sábado.

El concierto marcó un hito en la agenda cultural de la región gracias a una producción de nivel internacional y un operativo logístico impecable.

Despliegue musical y conexión con el público

La presentación combinó los grandes éxitos generacionales con un gran montaje sobre el escenario.

El espectáculo arrancó con la interpretación del clásico "Santa María", desatando la euforia de los fanáticos presentes.

El repertorio repasó los temas más emblemáticos de la banda junto a material reciente, conectando profundamente con el público litoraleño.

La velada culminó en medio de una profunda emoción colectiva al sonar "Melodía de Dios" acompañada por un show de fuegos artificiales.

Logística, producción y seguridad del evento

El operativo coordinado permitió un desarrollo fluido de la histórica jornada musical.

El concierto fue posible gracias al trabajo mancomunado de las productoras De la Estrella, Lomavista y Harlem Shows.

Desde tempranas horas se registró una masiva concentración de fanáticos que ingresaron con total normalidad al predio del club Boca Unidos. Desde la organización informaron que contabilizaron más de 20.000 asistentes

La logística implementada garantizó una fiesta segura y ordenada, destacándose el excelente comportamiento del público durante toda la noche.