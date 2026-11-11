Bersuit Vergarabat celebra los 25 años de "Hijos del culo" en PIBÄ Beach

Corrientes se prepara para vivir una noche a puro rock con la llegada de Bersuit Vergarabat, que desembarcará en PIBÄ Beach el próximo viernes 20 de noviembre, en el marco de la celebración por los 25 años de “Hijos del Culo”, uno de los discos más emblemáticos de su trayectoria.

Con una identidad musical inconfundible, una combinación de rock, ritmos populares y letras que forman parte de la cultura argentina, Bersuit promete un espectáculo cargado de energía, emoción y grandes canciones para reencontrarse con su público.

La presentación, originalmente prevista para el 24 de octubre, fue reprogramada debido a las condiciones climáticas y la crecida del río Paraná, priorizando la seguridad de los asistentes, artistas y equipo de trabajo. La nueva fecha quedó establecida para el viernes 20 de noviembre, manteniéndose la validez de las entradas adquiridas.

El recital tendrá lugar a partir de las 21 horas en PIBÄ Beach, ubicado en la Costanera Sur de Corrientes, en una propuesta que invita a celebrar la historia del rock nacional y disfrutar de una noche especial junto a una de sus bandas más representativas.

ENTRADAS

Las entradas online se encuentran disponibles a través de Vivex Entrada, en www.vivextuentrada.com.

También se pueden adquirir entradas físicas en PIBÄ, ubicado en Costanera Sur y General Paz.

La producción del espectáculo está a cargo de PIBÄ, Rock & Pop Corrientes y VIBE Conciertos.

BERSUIT VERGARABAT – 25 AÑOS DE HIJOS DEL CULO

* Fecha: viernes 20 de noviembre.



* Horario: 21 horas.



* Lugar: PIBÄ Beach – Corrientes.



* Entradas online: www.vivextuentrada.com.



* Entradas físicas: PIBÄ – Costanera Sur y General Paz.

Una noche para celebrar 25 años de música, historia y rock argentino.