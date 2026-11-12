Identidad correntina y folclore: "Peregrinos" llega al Teatro Juan de Vera

Este viernes 13 Orlando Vera Cruz y Juan Pablo Barberán presentan "Peregrinos" en el Teatro Oficial Juan de Vera.

El espectáculo combina música en vivo, narración y poesía sobre las raíces y la emigración correntina.

Una propuesta artística sobre la identidad y el arraigo litoraleño

El espectáculo propone un recorrido emotivo por las costumbres, la fe y las vivencias de quienes llevaron la cultura de Corrientes hacia otros horizontes:

La puesta toma como punto de partida La Sangre Peregrina. Crónica rimada de una estirpe que camina, obra de Juan Pablo Barberán que retrata la experiencia de miles de correntinos que dejaron su tierra manteniendo intactas sus raíces.

A través de la fusión de poesía, relato y música en vivo, la obra construye un puente entre el legado cultural del litoral y las historias de migración, pertenencia y regreso al origen.

La participación de Orlando Vera Cruz —referente indiscutido del folclore argentino con décadas de trayectoria en defensa de las tradiciones populares— aporta profundidad interpretativa y fuerza expresiva al encuentro.

Entradas, puntos de venta y contactos

La organización informó las vías disponibles para adquirir las localidades con anticipación o durante la jornada de la función.

Las entradas están disponibles a través de la plataforma digital Passline, también se pueden adquirir de manera presencial en Arandu Pinturas (Av. Pedro Ferré 2023) o bien en la boletería del Teatro Oficial Juan de Vera únicamente el mismo día de la función.

Los interesados pueden comunicarse por teléfono o WhatsApp con Juan Pablo Barberán (379 4720666 / jp_barse@hotmail.com) o con Mariela (341 6055082).