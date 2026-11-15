La provincia de Corrientes presentó oficialmente el Carnaval Correntino 2027 en las instalaciones de La Unidad, en un acto encabezado por el vicegobernador Pedro Braillard Poccard, que reunió a autoridades provinciales, referentes del sector turístico y representantes de las comparsas y agrupaciones que darán vida a una nueva edición de esta tradicional celebración.

Participaron del lanzamiento el ministro de Turismo, Juan Enrique Braillard Poccard; el responsable de la empresa La Estrella, Esteban Centeno; y representantes de las distintas comparsas y agrupaciones carnavaleras, quienes acompañaron la presentación de una fiesta que constituye uno de los principales acontecimientos culturales, turísticos y populares de la provincia.

La próxima edición del Carnaval Correntino se desarrollará del 30 de enero al 28 de febrero de 2027 y convocará a miles de correntinos y visitantes de distintos puntos del país, que podrán disfrutar de una celebración que combina música, danza, despliegue artístico y una profunda expresión de la identidad cultural correntina.

Durante el acto, Braillard Poccard destacó el valor del carnaval como uno de los grandes orgullos de los correntinos y recordó la designación de la ciudad como Capital Nacional del Carnaval, una distinción que, según expresó, también representa importantes responsabilidades. En ese sentido, señaló que ese reconocimiento implica compromisos vinculados con la organización, el trabajo y, fundamentalmente, con el esfuerzo de los comparseros, quienes son los grandes protagonistas de la fiesta y ponen todo de sí para ofrecer un espectáculo de excelencia.

El vicegobernador sostuvo que el desafío es brindar una propuesta de calidad que no solo motive a quienes visitan Corrientes a regresar, sino que también los convierta en promotores de la celebración. Asimismo, remarcó que el carnaval permite mostrar al país que los correntinos saben disfrutar y divertirse sanamente, con belleza, creatividad y un destacado nivel artístico. “Todo eso es nuestro carnaval”, afirmó, al poner en valor la identidad y la riqueza cultural que se expresa en cada edición.

En otro tramo de sus palabras, reconoció especialmente el esfuerzo de todas las personas que aman el carnaval y se involucran en su realización: quienes trabajan durante meses, participan de los ensayos y se preparan para ofrecer el mejor espectáculo posible. En ese marco, consideró que el lanzamiento marca el comienzo de un nuevo desafío colectivo, que requiere del compromiso de todos los sectores para alcanzar una celebración a la altura de las expectativas.

Finalmente, Braillard Poccard hizo referencia a las posibles dificultades que podría presentar la próxima temporada de verano por las condiciones climáticas asociadas al fenómeno de El Niño. Sin embargo, aseguró que Corrientes está preparada para afrontar cualquier adversidad y volver a ofrecer al país un espectáculo de gran belleza y calidad. “Estamos dispuestos a afrontar la adversidad y brindarle al país, como siempre lo hacemos, un espectáculo hermoso”, expresó, antes de felicitar a todos los protagonistas y organizadores.

Durante el encuentro también se destacó la relevancia del carnaval como motor de la actividad turística y dinamizador de la economía provincial, por su capacidad para generar oportunidades de trabajo, impulsar distintos sectores productivos y fortalecer la cadena de servicios vinculada al turismo. Asimismo, se puso de relieve su valor como manifestación cultural y espacio de encuentro que renueva, año tras año, el sentido de pertenencia de los correntinos.

El Carnaval Correntino es una de las expresiones más representativas de la identidad provincial y una vidriera que permite proyectar a Corrientes en el escenario nacional, reafirmando su reconocimiento como Capital Nacional del Carnaval.

Con esta presentación oficial comienza la cuenta regresiva para una nueva edición de la gran fiesta correntina, que volverá a convocar a comparsas, agrupaciones musicales, artistas y público en torno a una celebración donde el color, la creatividad, el ritmo y la pasión se conjugan para mantener viva una tradición que atraviesa generaciones.