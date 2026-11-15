Exhibirán 60 fotografías inéditas del escritor mexicano Juan Rulfo en el Macc

EL martes 17 se inaugurará en el Museo de Arte Contemporáneo de Corrientes (Macc) la exposición “México: la mirada de Juan Rulfo”.

La propuesta reúne 60 fotografías en blanco y negro, material bibliográfico y un recorrido por las comunidades de la Sierra Mixe.

Detalles de la exposición y legado visual

La muestra organizada junto a la Embajada de México y la Fundación Juan Rulfo permite descubrir una faceta menos difundida del célebre escritor del siglo XX.

La exposición comprende 60 fotografías en blanco y negro y 26 imágenes distribuidas en 13 pendones que retratan paisajes, arquitectura, tradiciones y la vida cotidiana de México.

Incluye una serie fotográfica capturada entre 1955 y 1957 durante el paso de Rulfo por la Comisión del Papaloapan, documentando danzas y costumbres de Oaxaca.

Se exhiben publicaciones del Instituto Nacional Indigenista (INI), organismo donde el autor trabajó más de tres décadas como jefe de Publicaciones, aportando a la antropología y arqueología.

Autoridades presentes e intercambio cultural

El evento refuerza los lazos bilaterales y el acceso al patrimonio artístico latinoamericano en la capital correntina.

La apertura se realizará este martes 17 de noviembre, a las 20, en el Macc.

Participarán la presidente del Instituto de Cultura, Lourdes Sánchez; el director del museo, Fabricio Escobar Galarza; y el Agregado Cultural de la Embajada de México en Argentina, Emilio Payán Stoupignan.