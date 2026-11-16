El estudio Baila Conmigo Premium Dance presenta "Ayer, hoy y siempre" en el Teatro Vera

El Teatro Oficial Juan de Vera será escenario de "Ayer, hoy y siempre" este miércoles 18 a las 21.

La propuesta del estudio Baila Conmigo Premium Dance recorre diversas épocas musicales a través del despliegue coreográfico de más de 140 artistas.

Un viaje escénico a través de las épocas y las ventanas de la ciudad

La obra propone una mirada conceptual sobre la evolución urbana y la permanencia indiscutida de la danza a lo largo del tiempo.

El espectáculo se narra a través de las "ventanas" de una ciudad nocturna, abriendo portales hacia los años 40 con el Swing, ritmos como la rumba y la salsa, la época de la música disco y la modernidad tecnológica actual.

La puesta refleja que, aunque las ciudades cambien, las modas avancen y el tiempo corra más rápido, el impulso vital de bailar y salir a escena permanece inalterable.

La producción combina danza, música, teatralidad y recursos visuales propios de la identidad del estudio.

Trayectoria del estudio y adquisición de localidades

La institución organizadora brindó detalles sobre su recorrido institucional y la venta de entradas para la función.

Baila Conmigo Premium Dance transita su undécimo año de trayectoria en Corrientes Capital, formando bailarines y reuniendo anualmente a más de 140 alumnos bajo la dirección de un plantel especializado.

Los tickets se pueden adquirir de forma anticipada en la sede del estudio ubicada en Catamarca 1058, y de manera presencial en la boletería del Teatro Vera durante el día de la función.