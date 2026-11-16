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El estudio Baila Conmigo Premium Dance presenta "Ayer, hoy y siempre" en el Teatro Vera

La puesta en escena reúne a más de 140 artistas en escena junto a un sólido equipo de profesores, consolidando los 11 años de trayectoria de la institución en la capital correntina. Las entradas ya se encuentran disponibles de manera anticipada.

Por El Litoral

Lunes, 16 de noviembre de 2026 a las 11:23

El Teatro Oficial Juan de Vera será escenario de "Ayer, hoy y siempre" este miércoles 18 a las 21.

La propuesta del estudio Baila Conmigo Premium Dance recorre diversas épocas musicales a través del despliegue coreográfico de más de 140 artistas.

Un viaje escénico a través de las épocas y las ventanas de la ciudad

La obra propone una mirada conceptual sobre la evolución urbana y la permanencia indiscutida de la danza a lo largo del tiempo.

El espectáculo se narra a través de las "ventanas" de una ciudad nocturna, abriendo portales hacia los años 40 con el Swing, ritmos como la rumba y la salsa, la época de la música disco y la modernidad tecnológica actual.

La puesta refleja que, aunque las ciudades cambien, las modas avancen y el tiempo corra más rápido, el impulso vital de bailar y salir a escena permanece inalterable.

La producción combina danza, música, teatralidad y recursos visuales propios de la identidad del estudio.

Trayectoria del estudio y adquisición de localidades

La institución organizadora brindó detalles sobre su recorrido institucional y la venta de entradas para la función.

Baila Conmigo Premium Dance transita su undécimo año de trayectoria en Corrientes Capital, formando bailarines y reuniendo anualmente a más de 140 alumnos bajo la dirección de un plantel especializado.

Los tickets se pueden adquirir de forma anticipada en la sede del estudio ubicada en Catamarca 1058, y de manera presencial en la boletería del Teatro Vera durante el día de la función.

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