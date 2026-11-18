El periodista César Millán presentará este miércoles en Ituzaingó su libro La Colimba, una autobiografía en la que reconstruye su experiencia durante el Servicio Militar Obligatorio en 1980, dos años antes de la guerra de Malvinas. La actividad comenzará a las 20 en la sede de los Excombatientes, ubicada en la esquina de Pueyrredón y Santa Fe.

En la obra, el autor relata las exigencias físicas, los maltratos y la violencia verbal que atravesaron los jóvenes durante la instrucción militar. Asimismo, se exponen "los valores aprendidos y el amor a la Patria y a sus símbolos, el respeto al semejante y la familia".

La Colimba está disponible desde este miércoles en Amazon, plataforma en la que se podrá comprar desde distintos lugares del mundo. El ejemplar se imprime a pedido y se envía al domicilio del comprador.

Durante la presentación, prevista entre las 20 y las 22, habrá una promoción del 50%. El encuentro también podrá seguirse en vivo a través de las redes sociales.