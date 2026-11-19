La escuela de danzas Marcando tus Pasos realizará su muestra de fin de año el próximo domingo 29 de noviembre, a partir de las 21, en el Teatro Vocacional de la ciudad de Corrientes (Paraguay 540).

La gala reunirá en escena a la totalidad de su alumnado, combinando diversas disciplinas y edades a partir de los 5 años.

La propuesta central de la noche llevará por título "Los secretos del museo", una historia de fantasía en la que las piezas artísticas cobran vida una vez que las puertas del recinto se cierran.

A través de distintos estilos coreográficos, cobrarán movimiento en el escenario cuadros abstractos, creaciones inspiradas en Pablo Picasso, muñecas de porcelana, esculturas antiguas y personajes de cómics.

La dirección general de la academia está a cargo de Analián López e Yrupé Sánchez, quienes encabezan el equipo docente integrado por las profesoras Micaela Vallejos, Karina Sotelo, Emilia Ortiz y Abril Rolón.

Danza contemporánea, artistas invitados y venta de entradas

Durante la misma función, el Ballet de Marcando tus Pasos —conformado por bailarines adolescentes y adultos— presentará un fragmento de "Metamorfosis", una obra de danza contemporánea que aborda los distintos estadios del amor y la fragilidad de los primeros vínculos en la adolescencia, etapa en la que las emociones se viven con intensidad y generan profundas transformaciones personales.

Además, la velada contará con la participación especial de elencos y academias invitadas de la escena local: Gitane, Distrito 7 y Flow.