La organización de Mastai Fiesta de la Cerveza del NEA Argentino anunció oficialmente la reprogramación para 2027 del festival que iba a celebrarse los próximos 27 y 28 de noviembre en el Anfiteatro Mario del Tránsito Cocomarola de la ciudad de Corrientes, debido a razones de fuerza mayor vinculadas a las severas condiciones climáticas que afectan a la región y a los pronósticos de lluvias previstos para los próximos días.

A través de un comunicado, los responsables del espectáculo explicaron que la determinación se adoptó priorizando el cuidado y la seguridad del público, los artistas, los trabajadores, los proveedores y los equipos técnicos, dado que el escenario meteorológico impide garantizar el normal desarrollo de un encuentro masivo al aire libre.

Desde la producción llevaron tranquilidad a los asistentes y ratificaron que el proyecto continúa firme: "Mastai se hace en 2027", aseguraron, confirmando que se mantiene intacto el compromiso de concretar esta primera edición regional con sus dos escenarios y una destacada grilla de bandas nacionales y locales, cuya nueva fecha será informada próximamente.

Validez de las entradas y cronograma de devolución

Respecto a la situación de los espectadores que ya adquirieron sus localidades, la organización estableció las siguientes pautas operativas:

Validez automática: Todos los tickets comprados conservarán plena validez para la nueva fecha que se programe durante 2027 .

Compras digitales: La ticketera oficial se comunicará por correo electrónico con cada comprador para detallar los pasos a seguir y gestionar el reintegro del dinero en aquellos casos en que se solicite la devolución.

Puntos de venta físicos: A partir del miércoles 25 de noviembre, quienes hayan adquirido sus entradas de manera presencial en los puntos de venta oficiales podrán tramitar el reembolso en el mismo lugar donde realizaron la compra.

Finalmente, los organizadores agradecieron el acompañamiento del público y la predisposición de músicos, representantes y equipos de producción para resguardar el bienestar colectivo y reprogramar el encuentro en condiciones óptimas.

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