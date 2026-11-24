El Instituto de Cultura de Corrientes abrió una convocatoria para que músicos y artistas puedan presentar sus propuestas e integrar la programación de la 36ª Fiesta Nacional del Chamamé, la 22ª Fiesta del Chamamé del MERCOSUR y la 6ª Celebración Mundial.

Los interesados deberán enviar sus propuestas musicales al correo electrónico chamame21@gmail.com. La recepción estará habilitada hasta el jueves 10 de diciembre.

La próxima edición se realizará del 15 al 24 de enero de 2027, con epicentro en el anfiteatro Mario del Tránsito Cocomarola. Este año, la celebración tendrá como lema "Chamamé, antorcha de una herencia".

La convocatoria busca sumar artistas a la programación oficial y promover la difusión del chamamé, una expresión cultural que forma parte de la identidad correntina y del patrimonio de la región.