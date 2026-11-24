Santo Tomé se prepara para convertirse en punto de encuentro de la danza y la cultura con la llegada de los Premios Estrella del Mercosur, una gala que reunirá a referentes artísticos de Argentina y distintos países de Latinoamérica. El evento se realizará el próximo sábado 28 de noviembre, a las 20.30, en el Hotel Condado Casino.

Participación nacional e internacional

La convocatoria ya cuenta con la confirmación de maestros, profesores, bailarines, directores de academias, productores y gestores culturales de Buenos Aires, Salta, Chaco, Córdoba, Santiago del Estero, Misiones y distintas localidades de Corrientes. También participarán representantes de Bolivia, Brasil y Paraguay, entre otros países de la región.

La iniciativa es organizada por Danzaalma group, con el aval institucional de la Confederación Mundial de Profesionales de Danza. La propuesta está dirigida por Héctor D. Galarza, director artístico y gestor cultural que impulsa este espacio de reconocimiento e integración para los profesionales de la disciplina.

Un espacio de intercambio y reconocimiento

Desde la organización explicaron que el encuentro busca ir más allá de una ceremonia de premiación. La intención es generar un espacio de intercambio entre distintas generaciones y expresiones artísticas, reconocer trayectorias y poner en valor el trabajo de quienes se dedican a la formación y difusión de la danza.

Además, la participación de referentes de diferentes provincias y países apunta a fortalecer los vínculos culturales entre Argentina y las naciones del Mercosur, promoviendo nuevas oportunidades de encuentro y proyección profesional.

Con esta convocatoria nacional e internacional, Santo Tomé será anfitriona de una noche dedicada al talento, la trayectoria y el trabajo de quienes mantienen viva la danza en distintos escenarios de Latinoamérica.