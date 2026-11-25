El Gobierno de Corrientes realizará este jueves la presentación oficial de la 36ª Fiesta Nacional del Chamamé, la 22ª Fiesta del Chamamé del MERCOSUR y la 6ª Celebración Mundial.

El acto tendrá lugar a las 18 en Casa de Gobierno y será encabezado por el gobernador Juan Pablo Valdés y la presidenta del Instituto de Cultura, Lourdes Sánchez.

Durante el encuentro se darán a conocer los principales detalles de la edición 2027, que se desarrollará bajo el lema "Antorcha de una herencia" y volverá a reunir a músicos, bailarines y referentes del género.

La Fiesta Grande tendrá lugar del 15 al 24 de enero de 2027, con epicentro en el anfiteatro Mario del Tránsito Cocomarola. Se espera la participación de artistas consagrados, nuevas generaciones del chamamé e invitados nacionales.

Presentarán el tráiler oficial del Chamamé 2027

Uno de los momentos centrales del lanzamiento será la proyección del tráiler oficial de esta edición. La pieza audiovisual propone una representación del legado chamamecero a través de las grandes figuras del género, que transmiten de mano en mano la llama de esta herencia cultural.

La presentación también tendrá música en vivo, con las actuaciones de Vicky Sánchez y Manuel Cruz y su Cuarteto Estampa Correntina. Además, participarán parejas de baile que aportarán danzas tradicionales a la jornada.

La nueva edición buscará poner nuevamente en escena al chamamé como una de las principales expresiones de la identidad correntina, con una celebración que convoca a público de distintos puntos del país y de naciones vecinas.