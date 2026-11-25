Corrientes se prepara para vivir una tarde a puro arte con una nueva edición de ArteLuz, la muestra que este viernes 27 de noviembre de 18 a 21 en el Sindicato de Luz y Fuerza de Corrientes, con entrada libre y gratuita. Reunirá 120 obras realizadas por 90 alumnos del taller de dibujo y pintura. La propuesta incluirá artistas invitados que pintarán en vivo y una exposición abierta a toda la comunidad.

"El nombre del taller es ArteLuz y es nuestra cuarta exposición. Año a año cada vez son más los expositores. En la primera muestra eran 15 participantes y en este año son 90 alumnos y 120 obras con las que se exponen", contó María Luz Flores, profesora de dibujo, en diálogo con El Litoral.

La exposición reunirá trabajos realizados con distintas técnicas, entre ellas pintura al óleo, acrílico, collage, acuarela y lápices. También habrá una variedad de estilos, desde el realismo y el impresionismo hasta el arte abstracto y las obras texturizadas.

Uno de los atractivos de la jornada será la participación de dos artistas invitados que mostrarán su proceso creativo en directo. Brian Daniel Piazza realizará una pintura acrílica sobre lienzo, mientras que Julián Merino trabajará con tinta china.

La propuesta también se destaca por la diversidad de edades de sus participantes: expondrán desde niños de 5 años hasta adultos de 60, con diferentes miradas y formas de interpretar el arte.

Las estaciones del año, como reflejo de la vida

La temática elegida para esta edición será "Estaciones", una propuesta que invita a mirar más allá de los cambios de la naturaleza y descubrir cómo cada etapa del año puede representar también distintos momentos de la vida.

La primavera será el tiempo de florecer; el verano, de disfrutar; el otoño, de soltar; y el invierno, de detenerse. A través de sus obras, los alumnos buscarán expresar recuerdos, emociones y experiencias personales.

"El taller está creciendo a pasos de gigante, son muchas obras y muchos participantes. Nos sorprende que sea tan grande y esto nos pone muy felices. Algunos nos preguntaron para poder participar sin ser alumnos", agregó Flores a este medio.

La exposición propone un recorrido por cuatro momentos y distintas formas de sentir, crear y transformar. Una invitación a descubrir cómo una misma estación puede convertirse en un paisaje, un recuerdo o una emoción.