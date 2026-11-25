El espectáculo de "El Pela" Romero se presenta este miércoles en el Teatro Oficial Juan de Vera. Tras el éxito de “Basta de Amores de Mierda”, el autor propone una experiencia reflexiva y emotiva sobre los vínculos en la era digital.

Vínculos en la era digital, autoestima y puesta en escena

El nuevo trabajo escénico de Gonzalo “El Pela” Romero busca ofrecer herramientas concretas para salir de relaciones que generan desgaste y repensar el afecto en tiempos de redes sociales.

Luego del recorrido de los ocho títulos de “Basta de Amores de Mierda”, el autor plantea una experiencia teatral y vivencial orientada a transformar dudas en decisiones y fortalecer la autoestima y la paz personal.

Definido por su creador como un espacio para reír y emocionarse, el espectáculo invita a reflexionar sobre el amor actual sin filtros y a reconocer cuándo termina el cariño y empieza el desgaste.

El guion y la dirección están a cargo de Gonzalo “El Pela” Romero; la producción general es de Produce Simple; cuenta con la producción ejecutiva de Germán Selvaggio; diseño gráfico de Antu Eleuteri y fotografía de Nacho Lunadei.

Horario, entradas y beneficio bancario

La función está programada para esta noche en el coliseo correntino con distintos canales de venta y promoción vigente.

La función es este miércoles 25 de noviembre a las 21:30 en el Teatro Oficial Juan de Vera (San Juan 637, Corrientes).

Las entradas están a la venta en la plataforma online y en la boletería del teatro de lunes a sábados de 9 a 13 y de 17 a 21.

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