¿Qué pasa cuando un actor que no consigue trabajo empieza a interpretar personajes en la vida real para solucionar los problemas de otros? Nicolás Furtado, Gimena Accardi y Mónica Raiola protagonizan una ficción que se estrena este viernes 27 de noviembre en Flow,mezcla humor, situaciones insólitas y una mirada sobre el detrás de escena de la profesión. En diálogo exclusivo con El Litoral, hablaron de la serie, sus personajes y hasta dejaron recuerdos de Corrientes.

Un actor, una carrera que no termina de despegar y una propuesta laboral que difícilmente aparezca en un casting convencional, la de interpretar a otras personas en la vida real para resolver sus problemas. Así, entre situaciones disparatadas, personajes improvisados y la necesidad de llegar a fin de mes, comienza la historia de Juan se alquila, la nueva serie de Flow que propone llevar la actuación mucho más allá de los escenarios.

Juan es un actor frustrado por la falta de trabajo que, casi sin alternativas, encuentra una salida inesperada cuando Yiya, una mujer que confía en sus capacidades, le propone alquilar sus dotes actorales para intervenir en los problemas ajenos. Lo que parece una oportunidad económica para sobrevivir se convierte en una aventura en la que deberá asumir diferentes identidades, meterse en situaciones de otros y descubrir que, a veces, el papel más difícil es el que uno tiene que desempeñar en su propia vida.

El vínculo entre Juan y Yiya

En una entrevista exclusiva con El Litoral, Furtado contó qué lo divirtió de interpretar a Juan y a los múltiples personajes que debe encarnar dentro de la historia. “Tiene muchas facetas por la cantidad de personajes que tiene que interpretar, eso hace que sea muy divertido para mí como actor encarar uno u otro”, explicó.

La dinámica entre Juan y Yiya es uno de los motores de la trama. Ella será quien vea algo en ese actor que intenta sostener su vocación y lo empuje a aceptar un trabajo que, en principio, ni siquiera sabe bien cómo funcionará.

“Un poco la dupla con Moni, que es la manager de este actor en el que ella confía porque por algo va al teatro, lo ve y un poco lo selecciona para llevar a cabo esta nueva tarea que para Juan es una sorpresa y no sabe con lo que se va a encontrar”, relató Furtado.

La necesidad será determinante. Juan no llega a esta propuesta por una búsqueda de aventuras, sino porque necesita dinero y porque el trabajo actoral, ese que tanto desea, no aparece con la frecuencia que quisiera. La oportunidad, por más extraña que sea, podría darle un respiro.

“No le queda de otra que acudir a este trabajo un poco raro porque tiene que llegar a fin de mes y esto podría ser una oportunidad económica para dejarlo un poco más relajado”,señaló el actor.

Nicolás Furtado y los recuerdos que se cruzan con la historia

Aunque la premisa tiene mucho de ficción, hay experiencias de Juan que conectan con la trayectoria de Furtado. El actor reconoció que algunos de los momentos que atraviesa su personaje le recuerdan a sus propios comienzos, cuando llegó a Buenos Aires para construir una carrera y se encontró con la realidad de un oficio que no siempre ofrece certezas.

“Empezando que somos actores los dos, un poco mis inicios se parecen a la actualidad de Juan. Esa vida de teatro y esas obras para poquitas personas, tenemos mucho en común. Pero esa vida de actor con todo lo que eso conlleva, lo aventurera que es, porque es muy real la serie”, contó en diálogo con El Litoral.

Furtado recordó aquella etapa de teatro independiente, los escenarios con apenas cinco espectadores, las temporadas que salían mejor y otras que no tanto, la búsqueda de nuevos vínculos y la necesidad de encontrar dónde quedarse en una ciudad en la que todavía no conocía a nadie. Hostels, casas y proyectos teatrales fueron parte de un recorrido que, en algunos aspectos, se parece al que atraviesa Juan.

Esa realidad se refleja en la historia a través del padre del protagonista, interpretado por Luis “Pipo” Luque, que igualmente es actor. Para Furtado, la serie tiene una cercanía con la vida cotidiana de quienes se dedican a la actuación, con las dificultades y las aventuras que implica sostener una profesión marcada por la incertidumbre.

Un guión que atrapó desde la primera lectura

Juan se alquila nació de una idea original de los guionistas Susana Cardozo y Pablo Lago, quien falleció en enero de este año, antes de poder ver estrenada la serie. Para Mónica Raiola, la decisión de formar parte del proyecto estuvo ligada a la historia desde el primer momento.

“Un guión que me gustaba mucho, cuando lo leí, que eso es muy importante porque no suele pasar, que lo lees y no podés parar”, dijo Raiola.

Gimena Accardi también puso el foco en la construcción de la ficción, el trabajo colectivo y la calidad del proyecto. Destacó la escritura, el elenco y la dirección, y valoró que la serie permita que los distintos personajes tengan su momento sin perder la unidad de la historia.

“Tal cual, la base de todo proyecto es el guión y eso era un buen puntapié, estaba bien desarrollado, un elenco de grandes actores, con un director espectacular que logró que todo brille más. El proyecto se ve con muy buena calidad, todos nos estamos destacando en nuestros momentos, muy coral todo”, sostuvo Accardi.

Buenos Aires como escenario de la ficción

La serie fue filmada durante dos meses y medio en Buenos Aires y también convierte a la ciudad en parte de su universo. La avenida 9 de Julio, la calle Corrientes, el Obelisco, el microcentro y Puerto Madero aparecen como escenarios de una historia que se desarrolla en medio del movimiento, los teatros y los artistas que le dan identidad a la capital.

Accardi destacó justamente esa convivencia entre el personaje y la ciudad, que tiene un peso particular en la trama.

“Lo que tiene de interesante la serie es que él es un actor que le está costando conseguir trabajo, como al 90% de los actores en Argentina, pero tiene algo de genial que vive ahí en calle Corrientes. Rodeado de teatros, de artistas callejeros, que es muy interesante y eso es lo que tiene Buenos Aires en su esplendor”, expresó.

Corrientes estuvo presente en la charla

En medio de la conversación sobre la serie, los actores hablaron de Corrientes. Gimena Accardi dejó una invitación espontánea para quienes quieran conocer la provincia: “Corrientes es hermoso, es un buen plan para ir”.

Furtado, en tanto, recordó haber pasado por la provincia durante algunos viajes y evocó una parada que quedó en su memoria: “Sí, he pasado por Corrientes, me acuerdo de haber parado para descansar o comer, chipacitos”.

El actor destacó la calidez de la gente y encontró una similitud con Uruguay, el país donde nació: “La gente es muy tranquila, muy amable, cálida, muy parecida a la gente del interior de los departamentos de Uruguay”.

Antes de despedirse, dejó un mensaje para los espectadores correntinos que quieran darle una oportunidad a la ficción: “A los espectadores de Corrientes les recomiendo que vean la serie, que ojalá les guste porque tiene un humor muy lindo, muy sano y para toda la familia, yo creo que la van a recibir muy bien”.

Con Nicolás Furtado como Juan, Gimena Accardi como Maite, Mónica Raiola como Yiya y Agustina (Papry) Suásquita como Erica, Luis Machín, Luis Luque, la serie propone una historia que parte de una situación absurda para explorar algo bastante real: las vueltas que puede dar una vocación cuando el trabajo escasea, la necesidad aprieta y, aun así, alguien decide seguir apostando a lo que sabe hacer.