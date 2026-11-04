Teatro Oficial Juan de Vera presentará la obra "Los perros"

El grupo Teatro del Guarán desembarcará en el Teatro Oficial Juan de Vera el próximo jueves 12 de noviembre con la obra "Los perros".

La pieza, un grotesco regional ambientado en la época de la dictadura, cuenta con dirección de Ángel Quintela y entradas accesibles con promoción 2x1.

Argumento y trayectoria de la obra

La pieza dramática mantiene plena vigencia al reflexionar sobre los oscuros años de la historia nacional a través de una puesta local.

La historia se desarrolla en un pueblo chaqueño en 1978, dentro de una perrera municipal donde tres operarios —el Viejo, el Fresquito y el Manchado— inician una jornada que gradualmente se transforma en una tragedia alegórica del poder.

Escrita en 1982 por Carlos Schwaderer, la obra sintetiza el dolor de un país que salía de la dictadura militar, consolidándose como un referente del teatro de contenido social.

El elenco está conformado por los actores Jorge Soto, Sergio Niz, Jonatan González y Francisco Fernández, acompañados por los técnicos Martín Romero Sánchez y Emilia Quintela.

Entradas, promoción y trayectoria del grupo

La institución organizadora detalló las coordenadas para adquirir las localidades y el respaldo de una trayectoria ininterrumpida.

Las entradas generales cuestan $20.000 con beneficio de 2x1, pudiendo adquirirse mediante transferencia al alias sergioniz10.mp enviando el comprobante al WhatsApp 379 4394692 (Sergio Niz).

También estarán disponibles de manera presencial en la boletería de calle San Juan a partir del lunes 9 de noviembre, en el horario de 17 a 20.

El grupo Teatro del Guarán, fundado en 1979, mantiene una actividad ininterrumpida en la región y tiene su sala principal en el Espacio Mariño desde 1989.