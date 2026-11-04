Un pasaporte para ganar premios: la novedad de la Noche de los Museos en Corrientes

El Gobierno de Corrientes prepara una nueva edición de La Noche de los Museos, que tendrá lugar el sábado 7 de noviembre y sumará una propuesta para incentivar el recorrido por los espacios culturales: un pasaporte que permitirá acceder a distintos beneficios comerciales según la cantidad de museos visitados.

La iniciativa contempla la entrega gratuita de una credencial física que los asistentes podrán retirar en las puertas de ingreso de cada museo participante. Por cada institución recorrida, recibirán un sello que acreditará su visita y les permitirá avanzar dentro del circuito de recompensas.

El sistema tendrá dos categorías: Nivel Plata, para quienes reúnan tres sellos, y Nivel Oro, para quienes consigan cinco. Con el pasaporte sellado, podrán acceder a promociones, descuentos especiales y menús temáticos en bares, cafeterías, heladerías, librerías y otros comercios adheridos.

La propuesta busca combinar el recorrido por el patrimonio cultural correntino con la oferta gastronómica y comercial de la ciudad, e incentivar que vecinos y turistas transiten los distintos espacios durante la noche.

Cuándo y dónde se presentarán los detalles

La modalidad de participación y el funcionamiento del pasaporte cultural se explicarán este jueves 5 de noviembre, a las 9, durante una conferencia de prensa en el Museo de Arte Contemporáneo de Corrientes, ubicado en San Juan y 9 de Julio.

La presentación estará encabezada por la presidenta del Instituto de Cultura, Lourdes Sánchez, y el director de Museos, Fabricio Escobar Galarza, junto a directores de las instituciones participantes y representantes de los comercios adheridos.

Qué museos se podrán visitar

La Noche de los Museos se desarrollará el sábado 7 de noviembre, de 18 a 1, con una programación que incluirá visitas guiadas, muestras, espectáculos musicales, danza y otras actividades.

Participarán los siguientes espacios:

Museo de Bellas Artes “Juan R. Vidal”.

Museo del Carnaval Correntino.

Museo Histórico de Corrientes.

Museo de Ciencias Naturales “Amado Bonpland”.

Museo Arqueológico y Antropológico “Casa Martínez”.

Centro de Interpretación del Chamamé “Casa Ñandereko”.

Museo de Artesanías Tradicionales (MAT).

Museo de Arte Contemporáneo (MAC).

Teatro Oficial Juan de Vera.

También se sumarán el Salón de los Pasos Perdidos de la Legislatura provincial y los espacios municipales Sala Adolfo Mors y Museo Casa Molinas.

La propuesta invita a recorrer los espacios culturales de Corrientes durante una noche especial y, al mismo tiempo, acceder a beneficios a través de una iniciativa que vincula la cultura con el comercio local.