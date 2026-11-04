El aclamado thriller "El cuarto de Verónica" llega al Teatro Vera

El Teatro Oficial Juan de Vera albergará este jueves 5 de noviembre la presentación del exitoso thriller psicológico "El cuarto de Verónica".

Protagonizada por Silvia Kutika y gran elenco, la obra, que arrancará a las 21, propone una trama atrapante con entradas ya disponibles y promociones vigentes.

Argumento y trayectoria de la obra

El espectáculo se consolidó como un referente internacional del teatro de suspenso con múltiples galardones.

La historia comienza cuando una joven llamada Susan acepta visitar una mansión junto a su novio para comprobar su parecido físico con Verónica, una mujer fallecida tiempo atrás, desencadenando una pesadilla con un final inesperado.

Argentina se posiciona como el país récord en representaciones a nivel mundial, alcanzando las 1.000 funciones en su actual temporada 2026.

La puesta ha obtenido galardones a la Mejor Obra, Mejor Libro, Mejor Dirección, Mejor Actriz y Mejor Actriz de Reparto.

Entradas, equipo técnico y coordenadas de la función

La producción cuenta con un destacado equipo creativo y facilidades de adquisición para el público.

El elenco está integrado por Silvia Kutika, Fabio Aste, Tania Marioni y Adrián Lázare, bajo la dirección general de este último.

Los tickets se pueden adquirir de forma online en weepas.ar o en la boletería del teatro (San Juan 637), abierta de lunes a sábados de 9 a 13 y de 17 a 21.

Se encuentra disponible el beneficio exclusivo con la promo del BanCo, que ofrece 3 cuotas sin interés y un 20% de descuento.