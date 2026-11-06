Noche de los Museos en Corrientes: horarios, actividades y descuentos

El Gobierno de Corrientes, a través del Instituto de Cultura, invita a participar este sábado 7 de noviembre de una nueva edición de La Noche de los Museos, que este año tendrá una propuesta renovada: además de los museos y centros culturales, se sumarán por primera vez librerías, cafeterías, heladerías y bares del casco histórico de la ciudad, integrando el patrimonio, la cultura y el comercio local en un mismo recorrido.

Entre las 18 y la 1 de la madrugada, el público podrá disfrutar de una variada programación que incluirá muestras, visitas guiadas, música en vivo, danza, intervenciones artísticas y distintas sorpresas en los espacios participantes. Todas las actividades serán con entrada libre y gratuita.

Redes de los museos y salas participantes:

● Museo de Arte Contemporáneo (MAC): @maccorrientesok

(9 de Julio y San Juan)

● Museo de Bellas Artes Dr. Juan R. Vidal: @museovidalctes

(San Juan 634)

● Museo Histórico de Corrientes: @museohistoricodecorrientes

(9 de Julio 1044)

● Museo de Artesanías Tradicionales: @artesaniasctes

(Quintana y Salta)

● Museo Arqueológico y Antropológico (Casa Martínez): @casamartinez.ctes

(Quintana 971)

● Museo de Carnaval Correntino: @museo_del_carnaval_correntino

(Pellegrini 494)

● Museo de Ciencias Naturales Amado Bonpland: @museobonpland

(Av. Costanera General San Martín 100)

● Centro de Interpretación del Chamamé (Casa Ñandereko): @casanandereko

(25 de Mayo 1141)

● Teatro Oficial Juan de Vera: @teatrooficialjuandevera

(San Juan 637)

· Salón de los Pasos Perdidos en la Legislatura provincial (Salta 545)

· Sala Adolfo Mors (Pellegrini 937)

· Museo de Sitio Casa Molinas (Pellegrini 937)

Además de espacios culturales en Goya, San Roque, Santa Ana, Chavarría y Santa Ana.

Comercios adheridos al Circuito de Beneficios:

● Cafeterías y Heladerías:

○ Shanega - Gelato Pregiato & Chiaro Café (Fray J. de la Quintana 1078)

○ Serafín Café (San Juan 661)

○ Musa (San Juan 850)

○ VP Dulces (San Juan 635)

○ Lo de Pepe Café (San Juan 1037)

○ La Felipa (Salta 498)

En el sector de cafeterías y heladerías, los visitantes que reúnan los sellos del Nivel Plata podrán disfrutar de promociones especiales que incluyen 2x1 y 50% de descuento en la segunda unidad, rebajas de entre el 10% y el 20% en café al paso o take away, y descuentos de hasta el 15% en consumiciones dentro de los locales adheridos.

Para quienes alcancen el Nivel Oro con los 5 sellos oficiales, el sector de cafeterías y heladerías ofrecerá promociones destacadas que incluyen 2x1 en productos seleccionados, descuentos de entre el 15% y el 25% en consumiciones dentro del local y meriendas, rebajas de hasta el 20% en café al paso (take away) y beneficios especiales abonando en efectivo.

● Librerías:

○ Friki House: Cómics y Literatura Divertida (La Rioja 505 PB)

○ Moglia Ediciones (La Rioja 755)

○ Librería de Corrientes (La Rioja 953)

○ Capítulo Uno Libros & Café (Carlos Pellegrini 1435)

○ Tinta y Papel (San Juan 715 y Quintana 999)

Quienes alcancen el Nivel Plata podrán acceder a descuentos de entre el 10% y el 20% en libros, novelas, narrativa infantil, mangas, cómics y productos seleccionados, además de opciones de financiación de hasta 3 cuotas sin interés y beneficios adicionales por pago en efectivo o transferencia.

Para quienes completen el Nivel Oro con los 5 sellos oficiales, las librerías del circuito ofrecerán promociones destacadas que van del 10% al 30% de descuento en todo su catálogo, opciones de 2x1 y 50% de rebaja en la segunda unidad, regalos sorpresa y financiación de hasta 3 cuotas sin interés con tarjeta de crédito o descuentos por pago en efectivo y transferencia.

● Bares y Gastronomía:

○ La Panera Rosa (San Juan 690)

○ Serafín Cantina (Entre Ríos 569)

○ Es Polémico (San Juan 633)

○ Filo del Puerto (Puerto de Corrientes - Av. Juan Torres de Vera y Aragón)

En el sector gastronómico de bares y restaurantes, quienes alcancen el Nivel Plata podrán acceder a cortesías exclusivas como copa de bienvenida y postre sin cargo, además de descuentos de entre el 10% y el 15% en pizzas, consumiciones y pagos en efectivo o débito en los locales adheridos.

Para quienes alcancen el Nivel Oro con los 5 sellos oficiales, el sector gastronómico de bares y restaurantes ofrecerá beneficios destacados que incluyen copas de bienvenida y postres de cortesía combinados con descuentos del 10% en cenas, rebajas del 20% abonando en efectivo o débito, hasta un 25% de descuento en pizzas y un 15% en pagos en efectivo.

Para enriquecer la experiencia nocturna, varios locales ofrecerán propuestas gastronómicas temáticas exclusivas para esa fecha: promociones de 2x1 en cervezas seleccionadas, fernet y vermut de 18:00 a 23:00 hs, bandejas de degustación de 5 sabores de helado para compartir ($14.500), opciones especiales de take away y el 'Recomendado del Recorrido', que combina un mbeyú caprese con fresco artesanal ($15.000), disponible tanto para llevar como para disfrutar en el local.