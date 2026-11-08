Corrientes vivió La Noche de los Museos con circuitos guiados

Una nueva edición de La Noche de los Museos unió el arte, la historia y la música en Corrientes.

La propuesta incluyó más de diez espacios culturales, el Teatro Vera, intervenciones musicales y el Pasaporte Cultural para el público.

Espacios participantes y novedades del circuito

La iniciativa abrió las puertas de las instituciones patrimoniales en horarios no habituales para la comunidad

El circuito incluyó al Museo de Bellas Artes "Juan Ramón Vidal", de Ciencias Naturales "Amado Bonpland", del Carnaval, de Artesanías Tradicionales, "Casa Martínez", "Casa Ñanderekó", Museo Histórico, Macc, Sala "Adolfo Mors" y "Casa Molinas".

Se sumó al recorrido oficial el Teatro Oficial "Juan de Vera", donde se ofrecieron conciertos y baladas románticas en vivo en sus escalinatas.

Los visitantes contaron con el Pasaporte Cultural, un nuevo dispositivo para sellar su paso por cada institución y llevarse un recuerdo del trayecto histórico.

Testimonios y agenda de actividades especiales

Directores de museos, artistas y visitantes destacaron el valor cultural de la propuesta nocturna. Virginia Ramírez, directora de Casa Ñanderekó, celebró recibir al público "en un horario diferente al habitual", mientras que Fernando González Azcoaga, director del Museo Histórico, remarcó que "los museos tienen otra magia" para redescubrir colecciones y documentos.

La jornada ofreció una peña chamamecera en vivo con artistas locales que recorrieron el cancionero tradicional correntino.

La propuesta captó la atención de visitantes de provincias vecinas como Misiones, quienes destacaron la convivencia entre el perfil moderno y el patrimonio antiguo de la ciudad capital.