Andrés Calaramo anuncia su sexto Movistar y lleva el rock a todo el país: Corrientes es la próxima parada

Luego de cerrar 2025 con tres Movistar Arena completamente agotados, Andrés Calamaro regresó en 2026 con una primera fecha el 26 de mayo que se agotó en pocas horas. Ante la demanda imparable del público, sumó una segunda función el 27 de mayo —también agotada de inmediato— y ahora una tercera, el 3 de junio, que lo llevará a alcanzar seis Movistar Arena en pocos meses. Un hecho sin precedentes en la historia reciente del rock argentino.

Acompañado de su banda en vivo, Calamaro despliega un repertorio que atraviesa lo más profundo de su obra: esas canciones que son parte del imaginario colectivo argentino y que, cada vez que suenan en vivo, confirman por qué es una leyenda del rock nacional.

"Como Cantor" —nombre tomado de una de las citas más emblemáticas del Martín Fierro, con la que el músico se identifica desde hace años— propone el canto como expresión vital y territorio común. Un show donde la voz y el repertorio ocupan el centro, sostenido por una banda de gran fuerza y solidez sonora.

Y eso que se está viviendo en Buenos Aires llega ahora a Corrientes. Porque Calamaro vive esta gira como un ritual y un cumplimiento de su destino Como Cantor: recorrer el país y llegar a cada rincón.

Calamaro realizó más de 40 shows en su "Agenda 2025 tour" entre Latinoamérica y Europa. Ahora, el turno es del interior.

Gira "Como cantor"

24 de abril – Estadio Cubierto Club A. Unión – Santa Fe, Argentina

26 de abril – Anfiteatro Cocomarola – Corrientes, Argentina

30 de abril – Arena Maipú – Mendoza, Argentina

02 de mayo – Estadio Ruca Che – Neuquén, Argentina

08 de mayo – Predio Ferial Catamarca – Catamarca, Argentina

15 de mayo – Polideportivo – Mar del Plata, Argentina

17 de mayo – Dow Center – Bahía Blanca, Argentina

26 de mayo – Movistar Arena – Buenos Aires, Argentina AGOTADO

27 de mayo – Movistar Arena – Buenos Aires, Argentina AGOTADO

3 de junio – Movistar Arena – Buenos Aires, Argentina

31 de mayo – Antel Arena – Montevideo, Uruguay

Entradas disponibles en allacces.com.ar, con todos los medios de pago y 6 cuotas sin interés con tarjeta de crédito Banco Macro.

O consguí tus tickets físicos en Pibä Beach (Costanera Sur y General Paz), de martes a domingo de 19 a 23.30



