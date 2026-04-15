“Danza en Movimiento”: la ciudad como escenario de una experiencia escénica itinerante

El próximo 2 de mayo, Corrientes será escenario de una propuesta que desborda los límites tradicionales de la sala teatral para expandirse hacia un formato dinámico, inmersivo y en tránsito. Bajo el título “Danza en Movimiento”, la iniciativa propone al espectador convertirse en parte activa de un recorrido escénico que articula distintos espacios culturales en una única narrativa.

Organizada por la Asociación Civil de Trabajadores Escénicos de Corrientes (ACTECOR), la experiencia se estructura como un circuito que enlaza tres salas emblemáticas de la ciudad. La función comenzará a las 19 en el Teatro Flotante (La Rioja y Costanera), continuará a las 20.15 en Espacio Mariño (Santa Fe 847) y tendrá su cierre a las 21.30 en el Teatro de la Ciudad (Pasaje Villanueva 1470).

En ese trayecto, el público no solo se desplazará físicamente, sino también a través de un relato que se construye por fragmentos, creciendo y resignificándose en cada lugar.

La propuesta se presenta en el marco del Día Internacional de la Danza y plantea un abordaje interdisciplinario que dialoga con la historia del movimiento, sus referentes y las problemáticas contemporáneas de quienes habitan este lenguaje artístico. Cada uno de los tres actos, desarrollados de manera secuencial, explora una dimensión distinta, configurando una experiencia escénica en su totalidad.

Más allá de su carácter celebratorio, el proyecto pone el foco en visibilizar el entramado humano que sostiene la danza: el trabajo, la formación, la vocación y las condiciones en las que se desarrolla la actividad. En ese sentido, “Danza en Movimiento” funciona también como una plataforma colectiva que fortalece vínculos institucionales y artísticos dentro de la escena local.

La magnitud de la propuesta se refleja en la participación de 16 academias, escuelas y ballets de la ciudad, que confluyen en una creación conjunta poco frecuente en el medio. La diversidad de lenguajes —que abarca desde el folklore y el tango hasta la danza contemporánea, el clásico, el hip hop, las danzas afro y árabes, entre otros— da cuenta de un abanico amplio y representativo de la danza correntina.

Participan: Instituto Danza Marina Gioia; Munay Danza; Numen; Élevée Heels; Liberarte; Ballet Release; el Profesorado de Danza Contemporánea del Instituto de Música Carmelo H. de Biasi (ISMU) junto a ECUMO; Espacio Artístico Mala Junta; Amira Malak; Baladi; Academia AJ Danzas; Impacto; Solafro; Agua de Lluvia; Mil Ritmos y el Elenco del Profesorado de Danzas del Instituto de Música Carmelo Horlando De Biasi.

La dirección general y artística está a cargo de Marina Gioia, con co-dirección de Loly Fiorini y dramaturgia compartida junto a Mauro Santamaría. La coordinación reúne a Rocío Guras, Toni Monzón, Loly Fiorini y Charly Valenzuela, mientras que la técnica general es responsabilidad de Gastón Alexis.

Con esta propuesta, la ciudad se convierte en un escenario expandido y la danza en un lenguaje en movimiento constante, capaz de interpelar al espectador desde una experiencia en un recorrido, encuentro y construcción colectiva. Para más información y adquisición de anticipadas @actecor7 Principio del formulario

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