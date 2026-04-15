“La Ballena” llega a Corrientes con Julio Chávez en el Teatro Vera

“La Ballena” se presentará este fin de semana en el Teatro Oficial Juan de Vera de Corrientes. La obra tiene como fechas el 17 y 18 de abril a las 21, y es protagonizada por el actor Julio Chávez y dirigida por Ricky Pashkus.

La obra original fue escrita por Samuel D. Hunter en 2012 e inspiró la película que le valió el premio Oscar a Brendan Fraser.

Sinopsis

La historia se centra en Charlie, un profesor de literatura que dicta clases desde su casa. El personaje está enfermo, tiene obesidad mórbida, ha decidido no atenderse y atraviesa sus días acompañado por su amiga Ana

En ese contexto, conoce a Tomás, un joven religioso que lo impulsa a enfrentar su pasado. La trama avanza hacia el intento de reconstruir el vínculo con su hija Ellie.

La obra aborda los últimos días de un hombre marcado por su historia personal y sus decisiones. En ese recorrido, plantea el perdón como una forma de reparación y segunda oportunidad.